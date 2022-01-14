Имеет ли смысл заход в майнинг в начале текущего года?

Криптовалютная индустрия начала 2022 год с падения котировок ключевых цифровых монет и серьёзного падения доходности майнинга. Но вместе с этим сообщество криптовалютных энтузиастов потрясла новость об удачливом майнере, умудрившимся в одиночку добыть блок в сети Биткоина при помощи трёх ASIC-устройств Antminer T17 с общим хешрейтом около 126 Тх/с и заработать порядка 20 миллинов рублей. В итоге массовая общественность обратила пристальное внимание на добычу первой криптовалюты, а журналисты издания РБК обратились к опытным участникам рынка, чтобы узнать, какая сумма потребуется для захода в майнинг.

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Эксперты отметили, что периоды коррекции рынка являются лучшим временем для покупки оборудования и заверили, что майниг BTC сохранит рентабельность даже в случае падения котировок биткоина ниже 30 тысяч долларов за монету. Наиболее оптимальным оборудованием для добычи был назван ASIC Antminer S19j Pro, способный выдавать солидный хешрейт в 110 TH/s и приносить своему владельцу около 560 долларов чистой прибыли в месяц.

Что же касается стартовых инвестиций, то тут мнения экспертов разошлись. В качестве минимальной планки для захода в майнинг была названа сумма в 600 тысяч рублей, за которые можно приобрести несколько не самых эффективных ASIC и разместить их в дата-центре. Но большинство экспертов назвали оптимальной сумму в 2,5-3 миллиона рублей, часть которой пойдёт на оплату электричества, аренду помещений и сервисное обслуживание ASIC-устройств.

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А максимальной эффективности можно будет достичь при вложении около 500 тысяч долларов (37,5 миллиона рублей по текущему курсу), ведь в таком случае можно существенно снизить издержки на аренду и обслуживание оборудования. Что же касается старого доброго домашнего GPU-майнинга Эфира, то опытные майнеры советуют отказаться от покупки видеокарт, ведь доходность добычи значительно просела, а на горизонте маячат криптозима и Ethereum 2.0.