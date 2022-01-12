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Удачливый майнер с парой ASIC в одиночку добыл блок Bitcoin и получил 6.25 BTC стоимостью 20 млн руб
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Соло-майнинг давным-давно потерял свою актуальность ибо большую часть хешрейта сети контролируют гигантские пулы и крупные промышленные майнеры с сотнями и тысячами специализированных ASIC-устройств. Однако даже в наше время находятся безумцы, принципиально отказывающиеся присоединятся к пулам и надеющееся сорвать джекпот в криптовалютной лотерее, своими силами добыв блок в сети биткоина.

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И оказалось, что для этого не нужно обладать существенными вычислительными мощностями и огромными стеллажами с ASIC-майнерами. Одному удачливому майнеру хватило нескольких устройств Antminer T17 с общим хешрейтом порядка 126 Тх/с, чтобы урвать награду за блок под номером 718 124 и получить на свой кошелёк 6.25 BTC, что эквивалентно почти 20 миллионам рублей по текущему курсу. При этом шансы на подобный исход были весьма скромны: вероятность обнаружения им блока составляла жалких 4% за целый год, но это не остановило энтузиаста. 

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Стоит отметить, что хешрейт везунчика составляет всего 0.000073% от общих вычислительных мощностей, подключенных к сети Bitcoin. Дополнительным бонусом для майнера стала комиссия за транзакции в размере 0.1 BTC, которая пошла на погашение комиссии одиночного пула solo.ckpool.org.

#bitcoin
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