Стоит ли ожидать снижения цен на видеокарты?

Криптовалютный рынок продолжает находиться во власти масштабной коррекции. За последние 30 дней Биткоин потерял 17.2% от своей стоимости, а Эфириум просел на внушительные 25.2% (по данным coingecko). Следом за ключевыми криптовалютами обвалились и остальные цифровые активы, принеся трейдерам убытков почти на миллиард долларов США. Однако пострадали от этих событий не только инвесторы и трейдеры, но и любители добычи криптовалют посредством майнинга.

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Продолжающееся падение котировок Ethereum ещё сильнее ударило по доходности майнинга и если раньше такие моменты компенсировались за счёт увеличения количества транзакций в сети (в моменты обвала трейдеры в разы активнее переводят средства со счёта на счёт, увеличивая нагрузку на сеть и комиссионные сборы), то после введения печально известного протокола EIP-1559 все комиссии автоматически сжигаются. При этом общий хэшрейт сети остаётся на том же уровне в 1000 TH/s.

Если воспользоваться калькулятором ПроТОН, то можно обнаружить крайне печальную картину: сроки окупаемости большинства актуальных видеокарт NVIDIA доползли до отметки в 27 месяцев. Исключение составляют лишь несколько карт RTX 3000 Ti, доходность которых спасает майнинг чуть более выгодной криптовалюты Ravencoin на базе алгоритма KawPow.

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Но постоянные читатели нашего сайта знают, что уже через несколько дней в сети Ravencoin состоится халвинг, в два раза уменьшающий награду за каждый добытый блок. После этого доходность RTX 3080 Ti/RTX 3070 Ti упадёт до уровня остальных карт линейки. А если коррекция продолжится и приоритет рынка сменится с бычьего на медвежий, то геймерам точно стоит ожидать скорого снижения стоимости видеокарт.