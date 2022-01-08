Криптовалютный рынок продолжает находиться во власти масштабной коррекции. За последние 30 дней Биткоин потерял 17.2% от своей стоимости, а Эфириум просел на внушительные 25.2% (по данным coingecko). Следом за ключевыми криптовалютами обвалились и остальные цифровые активы, принеся трейдерам убытков почти на миллиард долларов США. Однако пострадали от этих событий не только инвесторы и трейдеры, но и любители добычи криптовалют посредством майнинга.
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Продолжающееся падение котировок Ethereum ещё сильнее ударило по доходности майнинга и если раньше такие моменты компенсировались за счёт увеличения количества транзакций в сети (в моменты обвала трейдеры в разы активнее переводят средства со счёта на счёт, увеличивая нагрузку на сеть и комиссионные сборы), то после введения печально известного протокола EIP-1559 все комиссии автоматически сжигаются. При этом общий хэшрейт сети остаётся на том же уровне в 1000 TH/s.
Если воспользоваться калькулятором ПроТОН, то можно обнаружить крайне печальную картину: сроки окупаемости большинства актуальных видеокарт NVIDIA доползли до отметки в 27 месяцев. Исключение составляют лишь несколько карт RTX 3000 Ti, доходность которых спасает майнинг чуть более выгодной криптовалюты Ravencoin на базе алгоритма KawPow.
Но постоянные читатели нашего сайта знают, что уже через несколько дней в сети Ravencoin состоится халвинг, в два раза уменьшающий награду за каждый добытый блок. После этого доходность RTX 3080 Ti/RTX 3070 Ti упадёт до уровня остальных карт линейки. А если коррекция продолжится и приоритет рынка сменится с бычьего на медвежий, то геймерам точно стоит ожидать скорого снижения стоимости видеокарт.