В последнее время геймеры из РФ с замиранием сердца смотрят на биржевые графики ключевых криптовалют и надеяться на наступление новой криптозимы. Ведь если добыча Ethereum и остальных альткоинов потеряет рентабельность, то текущий дефицит видеокарт подойдёт к концу. Однако даже в случае обвала рынка существует некоторая вероятность, что дефицит не только никуда не денется, но и значительно усугубится.
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Авторитетное западное информационное агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, близкие к белому дому, сообщает, что администрация президента Джо Байдена и союзники США обсуждают введение новых санкций против Российской Федерации в связи с концентрацией российских вооружённых сил на границе с Украиной.
По данным журналистов, в пакет санкций планируют включить экспортные ограничения, запрещающие ввоз электроники, произведённой с использованием технологий США. Если новые санкции будут приняты, то Россия может столкнуться с ограничением на ввоз смартфонов, планшетов, ноутбуков, телевизоров, игровых консолей, процессоров, видеокарт и прочих комплектующих для сборки ПК. Причём некоторые аналитики не исключают возможности, что Россия может оказаться в такой же ситуации, как и Куба, Иран и Северная Корея. Пока что возможное эмбарго лишь обсуждается высокопоставленными чиновниками, но ситуация может поменяться в случае провала переговоров в Женеве, запланированных на следующий понедельник.