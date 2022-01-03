Что ждёт Ravencoin после уменьшения награды за блок, сказать сложно

В мае 2020 года случился так называемый халфинг в сети Биткоина. Этим понятием называют уменьшение награды, выдаваемой майнерам, в 2 раза. Алгоритм добычи цифрового золота построен таким образом, что с течением времени добыча должна приносить всё меньше монет. По задумке Сатоши Накамото, это позволит увеличить ценность Биткоина в перспективе и снизит инфляцию. Что до самого разработчика, то первое время майнинг приносил так много монет, что он смог добыть больше 1.1 миллиона Биткоинов за короткий промежуток времени, после чего в результате нескольких халфингов награда значительно уменьшилась.

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В данном случае речь не о Биткоине, но некоторые наши читатели не разбираются в теме, поэтому мы разъяснили информацию подробнее. Так вот, многие эксперты видят прямую корреляцию между халфингом и ростом стоимости криптовалюты. Как показало время, прямой свези нет, ведь после двухкратного снижения награды за блок, Биткоин, несмотря на заявления экспертов, ещё 5 месяцев оставался на прежних позициях.

Что же, уже вскоре наступит халфинг Ravencoin. Нужно понимать, что перед нами одна из самых перспективных криптовалют. Уже в 2022 году Эфир уйдёт на Proof-of-Stake (PoS), а значит майнерам нужна будет альтернатива. Пусть Ravencoin и не единственный претендент, но он точно в пятёрке лучших, а многие фермеры уже давно копают его, надеясь получить как можно больше монет, а после продать их как можно дороже после прихода Ethereum 2.0.

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Известно, что халфинг Ravencoin должен случится в блоке 2 100 000, а награда с 5000 монет упадёт до 2500 уже 11 января. В данном случае стоит помнить, что Ravencoin был создан на основе Биткоина, поэтому халфинг в нём происходит с периодичностью в 4 года. Пока сложно предсказать, как халфинг отразится на стоимости криптовалюты. Теоретически, Ravencoin должен подорожать. Если этого не случится в обозримом будущем, то ожидается исход майнеров, добывающих данную криптовалюту на видеокартах. Ситуация абсурдная. Эфир в течение года (или раньше) перейдёт на PoS, одна из перспективных криптовалют уходит на халфинг, а значит у майнеров не так уж много вариантов. Пожалуй, остаётся только Ethereum Classic, но в последние месяцы данный альткоин сильно просел, поэтому копать его невыгодно.