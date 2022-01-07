Криптовалютный рынок охватила паника после массовых ликвидаций.

Криптовалютный рынок продолжает штормить после публикации протокола заседания ФРС и начала массовых беспорядков в Казахстане. И больше всего от обвала пострадали не долгосрочные инвесторы, а любители маржинальной торговли с использованием кредитного плеча.

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По данным портала beincrypto только за 6 января трейдеры понесли убытков на 725 миллионов долларов вследствие ликвидаций. На следующий день падение продолжилось и горе-спекулянты потеряли ещё около 210 миллионов долларов, а общий объём убытков приближается к внушительной сумме в 1 миллиард долларов.

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На этом фоне очень любопытно выглядят показания популярного индикатора рыночных настроений - Индекса страха и жадности. В этот раз он опустился до значения 15 из 100, что можно расшифровать как тотальную панику и близость к полной капитуляции "быков". В последний раз индекс обваливался до подобных значений во время большой июльской коррекции Биткоина и всего остального крипторынка. Текущее падение пока ещё далеко от своего завершения и некоторые аналитики считают, что Биткоин вполне может подешеветь до 30 тысяч долларов за токен.