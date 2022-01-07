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Обвал крипторынка принес убытков почти на $1 млрд, а среди инвесторов царит экстремальный страх
Криптовалютный рынок охватила паника после массовых ликвидаций.
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Криптовалютный рынок продолжает штормить после публикации протокола заседания ФРС и начала массовых беспорядков в Казахстане. И больше всего от обвала пострадали не долгосрочные инвесторы, а любители маржинальной торговли с использованием кредитного плеча. 

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По данным портала beincrypto только за 6 января трейдеры понесли убытков на 725 миллионов долларов вследствие ликвидаций. На следующий день падение продолжилось и горе-спекулянты потеряли ещё около 210 миллионов долларов, а общий объём убытков приближается к внушительной сумме в 1 миллиард долларов. 

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На этом фоне очень любопытно выглядят показания популярного индикатора рыночных настроений - Индекса страха и жадности. В этот раз он опустился до значения 15 из 100, что можно расшифровать как тотальную панику и близость к полной капитуляции "быков". В последний раз индекс обваливался до подобных значений во время большой июльской коррекции Биткоина и всего остального крипторынка. Текущее падение пока ещё далеко от своего завершения и некоторые аналитики считают, что Биткоин вполне может подешеветь до 30 тысяч долларов за токен.

#криптовалюта
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Сейчас обсуждают

Андрей Маликов
00:15
а ты чего ждал когда кусок кремния с пластиком будет 10тыщ баксов стоить. Прибыль надо фиксировать, так много как сейчас никто и никогда не даст за карту.
Обвал крипторынка принес убытков почти на $1 млрд, а среди инвесторов царит экстремальный страх
Роман Ефимочкин
00:14
Поздно ее толкать за фуллпрайс.
Обвал крипторынка принес убытков почти на $1 млрд, а среди инвесторов царит экстремальный страх
Андрей Маликов
00:12
да я видел как в Хитмане абсолютно все процессоры погружаются в жёсткую паузу с Одним фпс-ом , и только Алдер перемалывает эту сцену как ни в чём не бывало
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Роман Ефимочкин
00:11
У каждого свои предпочтения ))
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Валерий Буняк
00:08
отличная графика в Medieval Dinasty, хотя мне хвалили RDR 2, но ничего особого там не увидел
Мое мнение о NVidia RTX: революция, маркетинг или поворот не туда
Ринат Тагиров
00:07
паебат
Обвал крипторынка принес убытков почти на $1 млрд, а среди инвесторов царит экстремальный страх
Валерий Буняк
00:05
естественно, мало кто готов выложить за красивую картинку 100к и больше. Нафиг оно не надо, пока моя 1660 супер работает, и фиг бы с этими 30хх
Мое мнение о NVidia RTX: революция, маркетинг или поворот не туда
Saint_Diver
00:05
Передавайте привет барыгам — вас в стране продают именно они, а не Интел или АМД.
Core i5-12400 за $200 vs Ryzen 5 5600X за $300 – лучший игровой процессор 2022 г по версии Benchmark
Saint_Diver
00:03
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Твоя мамка
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