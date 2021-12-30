Нехватка видеокарт закончится в 2022 году?

За 2021 год многие геймеры так и не смогли обзавестись желанными видеокартами нового поколения NVIDIA Ampere из-за глобального дефицита полупроводниковой продукции, нового бума майнинга и проблем в мировой цепочке поставок, связанных с пандемией Covid-19. Судя по статистике сервиса цифровой дистрибьюции Steam, многие игроки вынуждены были сидеть на стремительно устаревающих видеокартах линейки GTX 1000, не имея возможности апгрейда из-за чудовищно завышенных цен на графические адаптеры.

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Сейчас большинство пользователей возлагает большие надежды на 2022 год, рассчитывая урвать новенькую видеокарту по рекомендованной производителем розничной цене. NVIDIA решила пойти навстречу геймерам и пошла на беспрецедентные меры для обеспечения доступности своей продукции. Как сообщает портал Hardwaretimes, компания заключила долгосрочный договор на поставки 5-нанометровых кремниевых пластин с тайваньским чипмейкером TSMC. Общая сумма контракта составила рекордные 7 миллиардов долларов, 1,6 миллиарда из которых уже были перечислены производителю, а еще 1,8 миллиарда будут заплачены в первом квартале 2022 года.

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Подобные суммы в договоре фигурируют из-за того, что NVIDIA не является одним из постоянных клиентов чипмейкера и компании Дженсена Хуанга пришлось покупать доверие нового партнера, оставляя внушительный залог. Вся купленная у TSMC продукция ляжет в основу следующего поколения видеокарт NVIDIA RTX 4000 под кодовым названием Ada Lovelace. Эти графические адаптеры будут конкурировать с видеокартами AMD Radeon 7000 и Intel ARC Alchemist.