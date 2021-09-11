Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Всё меньше времени остаётся до выхода ожидаемых графических адаптеров Intel ARK первого поколения Alchemist, а в сети появляется всё больше информации о грядущих новинках. На этот раз в сеть просочились слайды для внутреннего пользования, содержащие в себе данные о ценовом позиционировании этих видеокарт. Опубликовал их неизвестный пользователь китайского форума Baidu, на что обратило внимание издание videocardz.com.

реклама

Если информация из этого слайда правдива, то первое поколение графических чипов Intel не сможет конкурировать с флагманскими решениями конкурентов и ограничится лишь предтоповым ценовым сегментом. Самым производительным решением синих станет SOC1 DG2 с тепловым пакетом в 175-225 Вт и 512 исполнительными блоками. Его предполагаемая цена составит порядка $400-$499, а прямыми конкурентами будут RTX 3070 и RX 6700XT. Урезанные варианты этого GPU будут продаваться по цене в $300-$399 и попытаются потеснить на рынке такие карты, как RTX 3060 Ti, RTX 3060, RX 6600 XT и RX 6500 XT.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Наконец, младший SOC2 с тепловыделением в 75 Вт и 128 исполнительными блоками будет соревноваться в самом массовом сегменте рынка с ценой до $199. Его вероятная производительность будет находиться на уровне GTX 1650 Super, чего вполне хватит для уверенного закрепления в данной нише. Также успеху этой модели может поспособствовать тот факт, что AMD и Nvidia пока медлят с запуском наиболее доступных и дешёвых представителей своих последних линеек в лице RX 6500 и RTX 3050.