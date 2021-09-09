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В Госдуме предложили приравнять майнинг к предпринимательству и заставить майнеров оформлять ИП

Добычу криптовалют планируют обложить налогом в 13%
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Увеличившаяся в последнее время популярность криптовалют имеет определённые негативные последствия для инвесторов и майнеров. Самым очевидным из которых является усиление давления на отрасль со стороны государства и финансовых регуляторов. Подходит к концу эпоха свободного майнинга и в РФ. 

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков во время выступления на Московском финансовом форуме призвал внести эмиссию цифровых валют в государственный реестр и обложить стандартным для предпринимателей налогом по ставке в 13%. Кроме того, Аксаков считает необходимым прописать в законе более конкретную дефиницию для термина "цифровая валюта", дабы избежать путаницы в определениях между готовящимся к скорому запуску цифровым рублём и более привычными децентрализованными криптовалютами на основе блокчейна. 

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Депутат заявил, что последние стоит определять только как финансовый актив для инвестирования, который при этом нельзя законно использовать как платёжное средство. Так или иначе, представители власти явно желают заставить криптоэнтузиастов платить отчисления в казну, а значит законодательная база для регулирования майнинга в РФ появится уже в самое ближайшее время. На данный момент большинство домашних GPU-майнеров предпочитает регистрироваться как самозанятые и отчислять государству лишь 4% от своих доходов, а часть шахтёров и вовсе не платит налоговой ни копейки.

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