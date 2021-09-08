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Новое поколение игровых консолей понемногу начинает менять требования свежих игр к комплектующим геймерских ПК, заставляя игроков всё чаще задумываться об апгрейде. Ответственная за отличные имёрсив-симы Dishonored 1-2 и Prey студия Arkane поделилась с общественностью системными требованиями и прочими деталями ПК-версии своего нового шутера Deathloop, выход которого состоится уже 14 сентября.

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И если год назад тандема из популярной видеокарты GTX 1060 6Gb и процессора Ryzen 5 1600 хватало для запуска большинства игр в 60FPS/1080р на средне-высоких настройках графики, то с кроссген-тайтлами эта связка становиться минимальным необходимым набором для игры в 30 кадров в секунду. Кроме того, для запуска игра потребует минимум 12 ГБ оперативной памяти.

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Если же вы хотите с комфортом насладиться историей о попавшем во временную петлю наёмнике Кольте Ване, то вам понадобится ПК с процессором уровня Ryzen 2700x/Core i7-9700K и видеокартой не ниже RTX 2060/Radeon RX 5700. А для запуска игры в разрешении 4K/60 fps придётся раскошелиться уже на флагманские Core i9-10900K и RTX 3080/RX 6800 XT.

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Помимо этого Deathloop потребует наличия на ПК пользователя операционной системы Windows 10 никак не ниже версии 1909. ПК-версия игры получит возможность детальной настройки множества параметров графики, поддержку Ultrawide-мониторов и будет иметь на борту технологию масштабирования разрешения AMD FidelityFX Super Resolution.