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Роскомнадзор продолжает закручивать гайки в интернет-пространстве для пользователей из РФ. На сей раз под раздачу попал протокол пиринговой передачи данных BitTorrent, использующийся для обмена файлами через Интернет. Редакция портала VC.ru сообщает, что Ростелеком начал препятствовать скачиванию торрент-файлов и нормальной работе сетевого протокола.

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Первыми заметили проблемы пользователи форума OpenNet. В ветке обсуждения блокировки шести популярных VPN сервисов в РФ завсегдатаи форума пожаловались на снижение скорости скачивания торрент-файлов. Другие обитатели форума отмечали, что блокировка пока что распространяется только на Уральский регион, который, впрочем, может быть лишь испытательным полигоном для ограничительных мер. А если эксперимент будет признан успешным, то его действие вполне может распространиться на всю территорию Российской Федерации.

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Подобные действия хорошо укладываются в современную политику властей по ограничению анонимности и свободы в сети, в рамках которой Роскомнадзор пытался безуспешно заблокировать работу мессенджера Telegram, компания Opera была вынуждена отключить свой VPN для пользователей из России, а депутаты Госдумы выступили с инициативой запрета в РФ анонимных сетей, вроде Tor.