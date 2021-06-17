Роскомнадзор ввёл ограничения на использование сервисов VyprVPN и Opera VPN
Роскомнадзор продолжает заботиться о душевном (и, возможно, даже физическом) здоровье граждан России и работать в качестве родительского контроля на просторах Сети. В официальной новостной ленте ведомства появилось уведомление о том, что с сегодняшнего дня вводятся ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN, которые отнесены к угрозам в соответствии с Постановлением Правительства РФ №127 от 12 февраля.
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Официально обозначенная причина — исполнение регламента «реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещённому контенту».
Впрочем, исключения из правила всё же есть: под ограничения не попадут российские компании, «использующие VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах». Всего в белые списки попали 130 компаний. Впоследствии белые списки могут дополняться по соответствующим запросам.
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Согласно принятому в 2017 году закону, VPN-сервисы и прочие анонимайзеры обязаны ограничивать доступ к запрещённым в России ресурсам.
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