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Около недели назад в сети активно циркулировали слухи о некоей редкой ревизии видеокарты RTX 3080Ti, оснащённой целыми 20Gb видеопамяти, которые позже были подтверждены появлением в модели в ассортименте некоторых магазинов. Вот только для рядовых геймеров данный графический адаптер не представляет практически никакого интереса, так как она не умеет нормально запускать игры и 3D приложения, а единственной доступной для неё сферой применения является майнинг криптовалют. Стоит отметить, что RTX 3080Ti 20Gb не коснулись ограничения хешрейта, характерные для моделей LHR.

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Автор youtube-канала Коля Майнер сумел раздобыть эту карту и протестировал её в добыче всех популярных сегодня альткоинов с алгоритмом консенсуса Proof of Work. Видеоадаптер тестировался в разгоне +100MHz по графическому ядру и +1000MHz по памяти. В таком режиме работы GPU выдаёт вполне приличные показатели хешрейта на большинстве известных алгоритмов хеширования. Но, впрочем, её результаты всё равно не дотягивают до флагманской RTX 3090 и находятся примерно на том же уровне, что и у обычной RTX 3080 (без LHR). Все результаты тестов можно изучить в приведённой ниже таблице.

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По результатам тестирования можно сделать следующие выводы: при схоже с RTX 3090 цене данная карта не способна продемонстрировать тот же уровень производительности, а сроки окупаемости более года делают её покупку крайне рискованным занятием. Из-за отсутствия возможности нормально запускать игры она будет иметь крайне ограниченный спрос на вторичном рынке, что может быть весьма значимым недостатком при условии перехода сети Ethereum на алгоритм Proof of Stake.



