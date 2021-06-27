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Несмотря на снижение котировок ключевых криптовалют майнинг продолжает оставаться достаточно прибыльным занятием, а цены видеокарт не спешат опускаться до рекомендованных производителем значений. Ранее представленные графические адаптеры Nvidia RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti имели встроенный ограничитель для алгоритма хеширования Dagger Hashimoto (Ethash), но продолжали показывать отличную производительность в майнинге альткоинов и не смогли переломить ситуацию с дефицитом на рынке видеокарт для геймеров.

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Однако это далеко не последняя попытка Nvidia удовлетворить спрос на игровые GPU. Ресурс IThome сообщает, что уже в июле компания планирует значительно нарастить производство наиболее доступных карт GeForce RTX 3060 на базе графического процессора GA105-302. При этом стоит отметить, что новые GPU будут принадлежать к недавно появившейся ревизии с ограничителем хешрейта не только для Эфира, но и для 10 других наиболее популярных алгоритмов майнинга, в то время как старых запасов из первых партий RTX 3060 на складах уже не осталось.

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На данный момент новые видеокарты уже поставляются в компьютерные клубы, а в начале июля они окажутся и на полках розничных сетей. Появление на рынке большого количества не интересных майнерам видеокарт среднего уровня может положительно сказаться на ценах, приблизив их к MSRP.