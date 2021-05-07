Майнинг Chia Coin убивает SSD ёмкостью 512 ГБ за 40 дней, а 1Tb за 3 месяца - Fast Technology
Вызвавшая дефицит твердотельных накопителей и жёстких дисков криптовалюта Chia Coin осуществила успешный листинг на многих популярных биржах и даже смогла удержать стабильную цену в районе 600-700$ за монету в первые дни торговли. Это вызвало новый виток роста цен на компьютерные комплектующие, в ходе которого основной удар пришёлся по ценам на необходимые для фарминга SSD и HDD.
реклама
Но если у более традиционных для майнинга видеокарт ресурса работы хватает на годы непрерывной добычи, то накопители могут выходить из строя с куда большей скоростью. Тревожные новости сообщает китайский портал MyDrivers со ссылкой на данные Fast Technology. Согласно их информации, майнинг Chia на SSD емкостью 512 ГБ может убить его в течение всего 40 дней, хотя наиболее стойкие экземпляры могут продержаться до 50 дней. Отдельно стоит отметить, что при обычном использовании твердотельного накопителя без экстремального количества циклов перезаписи его ресурса хватает на 5 лет. Чуть более ёмкие SSD на 1 Tb способны проработать в фарминге Chia до 3 месяцев, а диски объёмом 2 Tb - примерно 6 месяцев.
При этом стоит помнить, что производители будут отказывать в гарантийном обслуживании тем пользователям, чьи диски были задействованы в добыче криптовалюты, что очень сужает сферу применения убитых фармингом SSD, по сути, оставляя владельцам лишь один путь - продажа подобных накопителей на вторичном рынке. В свете подобных новостей покупка SSD с рук через Авито превращается в самую настоящую лотерею.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила