Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Вызвавшая дефицит твердотельных накопителей и жёстких дисков криптовалюта Chia Coin осуществила успешный листинг на многих популярных биржах и даже смогла удержать стабильную цену в районе 600-700$ за монету в первые дни торговли. Это вызвало новый виток роста цен на компьютерные комплектующие, в ходе которого основной удар пришёлся по ценам на необходимые для фарминга SSD и HDD.

реклама

Но если у более традиционных для майнинга видеокарт ресурса работы хватает на годы непрерывной добычи, то накопители могут выходить из строя с куда большей скоростью. Тревожные новости сообщает китайский портал MyDrivers со ссылкой на данные Fast Technology. Согласно их информации, майнинг Chia на SSD емкостью 512 ГБ может убить его в течение всего 40 дней, хотя наиболее стойкие экземпляры могут продержаться до 50 дней. Отдельно стоит отметить, что при обычном использовании твердотельного накопителя без экстремального количества циклов перезаписи его ресурса хватает на 5 лет. Чуть более ёмкие SSD на 1 Tb способны проработать в фарминге Chia до 3 месяцев, а диски объёмом 2 Tb - примерно 6 месяцев.

анонсы и реклама 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

При этом стоит помнить, что производители будут отказывать в гарантийном обслуживании тем пользователям, чьи диски были задействованы в добыче криптовалюты, что очень сужает сферу применения убитых фармингом SSD, по сути, оставляя владельцам лишь один путь - продажа подобных накопителей на вторичном рынке. В свете подобных новостей покупка SSD с рук через Авито превращается в самую настоящую лотерею.