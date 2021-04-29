Производители SSD будут аннулировать гарантию при использовании накопителей в майнинге Chia Coin
Вопреки представлениям многочисленных новичков, майнинг не является способом быстрого и лёгкого заработка. Под это определение больше подходят обычные инвестиции в криптовалюты, а добыча выступает более безопасным способом вложения своих средств, ведь что бы ни случилось с курсами электронных монет, на руках у шахтёра всегда остаётся оборудование, которое можно продать на вторичном рынке.
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И именно поэтому важно приобретать видеокарты по адекватным ценам, что очень хорошо прочувствуют на себе любители покупать GPU втрое дороже MSRP в случае наступления криптозимы. Кроме того, дополнительной страховкой для майнеров всегда выступала официальная гарантия производителя, защищавшая оборудование от поломки.
А вот в случае с новой криптовалютой Chia Coin ситуация может кардинально поменяться. Компания Galax на своём китайском веб-сайте предупредила пользователей, что использование их твердотельных накопителей для добычи Chia приведёт к полному аннулированию гарантии. Всё дело в том, что огромное количество циклов записи, необходимых для фарминга Chia, приводит к крайне быстрому выходу SSD из строя. Более того, существует немалая вероятность, что другие производители SSD последуют примеру Galax, ведь возмещать майнерам стоимость убитой по их же вине продукции будет крайне невыгодно.
Таким образом, инвестиции в оборудование для фарминга Chia Coin становятся довольно рискованным предприятием, ведь в случае проблем с курсом валюты или поломкой оборудования все убытки лягут на плечи незадачливого майнера.
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