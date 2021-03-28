Девушка-хакер EMPRESS взломала ПК-версию Crash Bandicoot 4 всего через день после релиза
Выход долгожданной ПК-версии четвёртой части похождений бандикута Крэша был омрачён крайне неприятным решением издателя Activision Blizzard снабдить игру драконовской системой DRM, требующей постоянного подключения к сети интернет. Кроме того, издатель решил проигнорировать самый популярный на ПК сервис цифровой дистрибуции в лице Steam, сделав игру эксклюзивом для своей площадки Battle.net.
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Подобные действия не оставили равнодушной хакера EMPRESS, которая вернулась из отпуска после взлома Assassin's Creed: Valhalla и избавила Crash Bandicoot 4 от защиты с привязкой к онлайну всего через день после выхода игры. В результате мы имеем возможность наблюдать за довольно забавной ситуацией, когда из-за сомнительных мер антипиратской защиты будут страдать покупатели лицензионной продукции, в то время как адепты торрентов будут наслаждаться автономной версией игры.
Crash Bandicoot 4: It's About Time - каноничное продолжение легендарной серии платформеров эпохи PlayStation 1, продолжающее историю оригинальной трилогии и полностью игнорирующее все остальные игры франшизы, созданные не студией Naughty Dog. Игра получила тёплый приём игроков и критиков, хваливших проект за возвращение к корням и хардкорный игровой процесс в духе платформеров старой школы.
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