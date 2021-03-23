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Антимайнерская защита RTX 3060 окончательно пала под натиском находчивых энтузиастов, позволив шахтёрам полноценно задействовать эти карты в добыче Ethereum. Но даже с побеждённым ограничителем хешрейта майнить на данных GPU эфир сейчас экономически нецелесообразно, ведь курс другой Proof of Work-криптовалюты Conflux Network на алгоритме Octopus продолжает свой активный рост. Всего за неделю токен CFX прибавил в цене 50% и достиг стоимости в 90 центов.

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Тесты блогера CryptoLeo уже демонстрировали отличную производительность RTX 3060 в майнинге на алгоритме Octopus. Сейчас одна такая видеокарта способна зарабатывать в сутки 221 рубль при майнинге CFX, против 196 рублей на Эфире. При этом, добыча CFX не требует HDMI-заглушек и особых материнских плат со множеством слотов PCIe x16.



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Всё это не даёт RTX 3060 потерять привлекательность в глазах майнеров, что означает сохранение цен данных графических адаптеров на текущих значениях. И даже прекращение майнинга Эфира может не оказать должного влияния на доступность видеокарт, ведь если продолжится рост Биткоина и других альтов, то майнеры просто переключат своё внимание на другие монеты с алгоритмом консенсуса Proof of Work.

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