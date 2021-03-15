Хакеры осуществили взлом PlatStation 4 на прошивке 7.55 -Ghost of Tsushima и TloU 2 доступны пиратам
Консоль восьмого поколения от Sony обладает весьма продвинутой системой защиты от взлома, которая ощутимо усложняет жизнь любителям пиратского контента. Все существующие на данный момент версии взлома консоли имеют существенные ограничения по списку доступных для запуска игр и в большинстве случаев флибустьерам попросту недоступны свежие новинки последних лет. Последний взлом был осуществлён на прошивке 6.72, что закрывало доступ к играм 2019-2020 года.
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Однако энтузиасты продолжают работать над взломом более новых версий ПО PlatStation 4 и группа хакеров смогла подобрать способ обхода защиты прошивки 7.55. Уязвимость в браузере WebKit позволила им получить доступ к ядру системы и создать рабочий вариант кастомной прошивки. Сейчас взлом не может похвастаться стабильностью: в 9 случаях из 10 консоль уходит в ребут, но опыт предыдущих взломов позволяет предположить, что данная проблема будет со временем решена.
Версия прошивки 7.55 открывает желающим доступ к двум самым громким эксклюзивам Sony последних лет - The Last of Us: Part II и Ghost of Tsushima, а также множеству свежей мультиплатформы.
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