Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Консоль восьмого поколения от Sony обладает весьма продвинутой системой защиты от взлома, которая ощутимо усложняет жизнь любителям пиратского контента. Все существующие на данный момент версии взлома консоли имеют существенные ограничения по списку доступных для запуска игр и в большинстве случаев флибустьерам попросту недоступны свежие новинки последних лет. Последний взлом был осуществлён на прошивке 6.72, что закрывало доступ к играм 2019-2020 года.

реклама

Однако энтузиасты продолжают работать над взломом более новых версий ПО PlatStation 4 и группа хакеров смогла подобрать способ обхода защиты прошивки 7.55. Уязвимость в браузере WebKit позволила им получить доступ к ядру системы и создать рабочий вариант кастомной прошивки. Сейчас взлом не может похвастаться стабильностью: в 9 случаях из 10 консоль уходит в ребут, но опыт предыдущих взломов позволяет предположить, что данная проблема будет со временем решена.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3060 ASUS Dual RTX 3060 Gigаbyte Vision - обвал цен Топовая водянка от XPG уже в продаже RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много Цены на видеокарты пошли круто вниз Еще одна топ видяха с мегаскидкой <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Версия прошивки 7.55 открывает желающим доступ к двум самым громким эксклюзивам Sony последних лет - The Last of Us: Part II и Ghost of Tsushima, а также множеству свежей мультиплатформы.