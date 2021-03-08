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Оригинальная система охлаждения консоли следующего поколения от Sony имеет один серьёзный недостаток: довольно горячие чипы памяти GDDR6X не имеют своих собственных радиаторов, что приводит к весьма высоким температурам при эксплуатации.

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Вьетнамский ПК-энтузиаст под ником Nhenhophach придумал интересный способ решения этой проблемы. Он создал уникальный корпус для PlayStation 5, оборудованный системой жидкостного охлаждения.

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Кастомный водоблок расположился на передней части материнской платы, охлаждая SoC и зону VRM, а расположенные на обратной стороне проблемные чипы памяти и распаянный на плате твердотельный накопитель оборудовали отдельным алюминиевым радиатором. Прямо над ним прикрепили и основной радиатор СЖО, а на место оригинальной турбины поместили помпу для прокачки жидкости.





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В результате температурные показатели консоли значительно улучшились: жидкость в системе даже при активной игре разогрелась всего до 40 градусов. Модер отметил, что данный проект создавался не для продажи, но желающие получить нечто подобное могут обратиться к нему через почту и заказать свой собственный уникальный дизайн.





