ПК-модер создал уникальный корпус для PlayStation 5 с системой водяного охлаждения
Оригинальная система охлаждения консоли следующего поколения от Sony имеет один серьёзный недостаток: довольно горячие чипы памяти GDDR6X не имеют своих собственных радиаторов, что приводит к весьма высоким температурам при эксплуатации.
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Вьетнамский ПК-энтузиаст под ником Nhenhophach придумал интересный способ решения этой проблемы. Он создал уникальный корпус для PlayStation 5, оборудованный системой жидкостного охлаждения.
Кастомный водоблок расположился на передней части материнской платы, охлаждая SoC и зону VRM, а расположенные на обратной стороне проблемные чипы памяти и распаянный на плате твердотельный накопитель оборудовали отдельным алюминиевым радиатором. Прямо над ним прикрепили и основной радиатор СЖО, а на место оригинальной турбины поместили помпу для прокачки жидкости.
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В результате температурные показатели консоли значительно улучшились: жидкость в системе даже при активной игре разогрелась всего до 40 градусов. Модер отметил, что данный проект создавался не для продажи, но желающие получить нечто подобное могут обратиться к нему через почту и заказать свой собственный уникальный дизайн.
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