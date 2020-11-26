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Другое

Некоторые компоненты PlayStation 5 работают на пределе температуры

Проблема вызвана обычной непродуманностью.
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Всем известно, что в прошлом поколении консолей (PlayStation 4) постоянно наблюдались большие проблемы с перегревом. Теплоотвод приставки работал некорректно, из-за чего пользователи массово жаловались на шумы. Некоторые геймеры долгое время писали у себя в соц. сетях, что их устройства истощают неприятные звуки, а в отдельных ситуациях даже мешают играть. К счастью, в новом поколении проблему перегрева решили. По крайней мере, так говорили во время презентации.

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Недавно выяснилось, что недочёт неизвестным образом перешел с PS4 к PS5. Качественное охлаждение и бесшумная работа, чем долго хвастались разработчики, себя совершенно не показали. Как пример, недавнее исследование авторов YouTube-канала Gamers Nexus, в котором они полностью разбирают PlayStation 5, подтвердило, что один из важнейших элементов консоли при активной игре может накаляться до критического уровня. Речь идёт о чипе оперативной памяти GDDR6.

Микросхема иногда достигает пиковой температуры в 93,3° по Цельсию. Напомним, температура кипения воды – 100°С, то есть всего на 6,7° больше. Стоит также отметить, что производитель оперативной памяти – компания Micron, официально подтвердила, что предельно максимальная температура нагрева составляет 105°C. По словам энтузиастов,  данная проблема вызвана тем, что радиатор не полностью касается нижнего чипа. За то верхний покрывает полностью. В связи с этим температура верхнего не превышает 65,5°C.

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Jaster
07:50
А чо, 2080ти не горели? радеоны не показывали черный экран? ) Обычное дело, некоторый процент брака. Случаи пока единичные.
Запуск PlayStation 5 – дефицит, баги и мертвые консоли
Alexshanghai IntelAmdov
07:48
муахахахах а говорили консоль это просто и идеально ЛООООООООЛ так развести лохов может только тетя соня)))
Запуск PlayStation 5 – дефицит, баги и мертвые консоли
Alexshanghai IntelAmdov
07:47
нормас бабло варить научились и даже игры для этого выпускать не нужно)))
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Jaster
07:47
Пых-пых.. продолжают гореть пуканы..
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Hive
07:39
Школота выдала "истину" :) Про индустриальный, автомобильный и милитари температурные диапазоны этот школотрон даже не слышал.
Некоторые компоненты PlayStation 5 работают на пределе температуры
SpeedT
07:38
Как там говорили? Куртка спешил, боялся АМД карт. Самсунг и Микрон не могут обеспечить. Нвидия облажалась, короче. А вот АМД придут, победят в играх и завалят рынок картами... АМД 2-х месяцев форы д...
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Angry Chihuahua
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b00german
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хохлятский амудятел, ты обосрался как обычно, бггггг)))
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