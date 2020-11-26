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Всем известно, что в прошлом поколении консолей (PlayStation 4) постоянно наблюдались большие проблемы с перегревом. Теплоотвод приставки работал некорректно, из-за чего пользователи массово жаловались на шумы. Некоторые геймеры долгое время писали у себя в соц. сетях, что их устройства истощают неприятные звуки, а в отдельных ситуациях даже мешают играть. К счастью, в новом поколении проблему перегрева решили. По крайней мере, так говорили во время презентации.

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Недавно выяснилось, что недочёт неизвестным образом перешел с PS4 к PS5. Качественное охлаждение и бесшумная работа, чем долго хвастались разработчики, себя совершенно не показали. Как пример, недавнее исследование авторов YouTube-канала Gamers Nexus, в котором они полностью разбирают PlayStation 5, подтвердило, что один из важнейших элементов консоли при активной игре может накаляться до критического уровня. Речь идёт о чипе оперативной памяти GDDR6.

Микросхема иногда достигает пиковой температуры в 93,3° по Цельсию. Напомним, температура кипения воды – 100°С, то есть всего на 6,7° больше. Стоит также отметить, что производитель оперативной памяти – компания Micron, официально подтвердила, что предельно максимальная температура нагрева составляет 105°C. По словам энтузиастов, данная проблема вызвана тем, что радиатор не полностью касается нижнего чипа. За то верхний покрывает полностью. В связи с этим температура верхнего не превышает 65,5°C.