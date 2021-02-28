Майнинг-пулы объединяются против снижающего доход апдейта EIP-1559 и готовят атаку на сеть Ethereum
Вопрос о принятии резонансного обновления сети Ethereum EIP-1559 будет решаться на совещании команды Ethereum Foundation уже 5 марта, и в преддверии этого события всё больше майнинг-пулов начинает высказываться против данного изменения системы комиссий. Началось всё с небольшого пула Flexpool, владельцы которого призывали майнеров объединиться и заблокировать апдейт.
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После этих призывов к движению начали присоединяться другие маленькие пулы, а совсем недавно к ним начали примыкать такие гиганты, как Sparkpool и BitFly. вместе контролирующие более 40% хешрейта сети Ethereum. Представители этих объединений обвинили разработчиков в грабеже и высказались против скандального обновления.
Но кроме громких заявлений майнинг-пулы начинают понемногу подкреплять свои слова конкретными действиями. Энтузиасты с форума miningclub.info провели анализ последних добытых блоков в сети Ethereum и обнаружили, что до 3% из них являются пустыми и не содержат в себе ни одной транзакции, что снижает общую пропускную способность блокчейна.
Таким образом пулы могут показывать команде Ethereum Foundation зависимость сети криптовалюты от вычислительных мощностей их оборудования. По мнению майнеров, в случае принятия EIP-1559 пулы вполне способны приблизить количество пустых блоков к 100%, что полностью остановит транзакции внутри сети.
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Однако угрозы со стороны майнеров вряд ли возымеют должный эффект на разработчиков проекта. Совсем недавно основатель и главный идеолог Ethereum Виталик Бутерин заявлял о том, что разработчики не боятся подобного демарша и в случае атак в ускоренном режиме переведут сеть на алгоритм консенсуса Proof of Stake, что полностью закончит эпоху майнинга Ethereum.
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