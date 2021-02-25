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Предстоящее обновление сети Ethereum EIP-1559 наделало немало шума среди майнерского сообщества. Суть обновления сводится к пересмотру системы комиссий за транзакции в сети и переход от аукционов к динамическому определению размера комиссий самой сетью. Это больно ударит по кошелькам майнеров, ведь если сейчас эти комиссии достаются именно им, то после запуска EIP-1559 большая их часть будет безвозвратно сжигаться.

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Многие майнинговые пулы призывают бойкотировать обновление, угрожают забастовкой и даже угрожают устроить атаку 51% для дестабилизации сети. Лидером майнерского демарша стал небольшой пул Flexpool, создатели которого даже опубликовали статью с призывами противодействовать введению апдейта. В дальнейшем к требованиям Flexpool присоединились 7 других пулов, контролирующих до 30% всего хешрейта Эфира.

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Однако, один из создателей и главный идеолог Ethereum Виталик Бутерин совсем не боится подобных угроз и протестов. Общаясь с пользователями Эфира в китайских социальных сетях он заявил, что долгосрочные цели проекта имеют большее значение, нежели кратковременная прибыль отдельной группы пользователей, а на место уходящих майнеров всегда приходят другие. Комментируя потенциальную угрозу атаки 51% Бутерин отметил, что при подобном сценарии весь проект максимально быстро будет переведён на алгоритм консенсуса Proof of Stake.

На данный момент пользователи сети Ethereum страдают от непомерных комиссий, которые доходят до 40$ за один перевод. Подобное положение дел вынуждает многих из них переходить на использование других блокчейнов, таких как Binance Smart Chain. В такой ситуации EIP-1559 становится для сети единственным способом сохранить конкурентоспособность.