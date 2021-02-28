Майнеры продолжают наращивать мощности своих ферм несмотря на снижение курса Ethereum на 30%
Курсы Bitcoin и Ethereum продолжают снижаться после кратковременного отскока и вновь вплотную приблизились к уровням падения 23 февраля. Прибыльность майнинга эфира снизилась на треть, а предстоящий запуск скандального обновления EIP-1559 может ещё сильнее ударить по кошелькам майнеров.
реклама
Но несмотря на все эти негативные факторы, цифровые фермеры продолжают закупаться оборудованием и наращивать мощности своих ферм. Если обратиться к данным мониторинга хешрейта сети Ethereum, то можно обнаружить весьма любопытные данные. Именно 28 февраля был зафиксирован один из самых высоких показателей хешрейта Эфира в истории, который составил 427.25 Th/s. Эта сумма на 70% выше пиковых значений первого бума майнинга 2017-2018 года.
Ближе к вечеру показатели сети упали до 392.26 Th/s, но это совершенно нормальная практика дневных колебаний хешрейта. Так или иначе, пока что майнеры не видят серьёзных проблем для своего промысла и продолжают сохранять веру в дальнейшее восстановление курсов ключевых криптовалют после текущей коррекции, а значит ждать скорого снижения цен видеокарт ещё рано.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила