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Курсы Bitcoin и Ethereum продолжают снижаться после кратковременного отскока и вновь вплотную приблизились к уровням падения 23 февраля. Прибыльность майнинга эфира снизилась на треть, а предстоящий запуск скандального обновления EIP-1559 может ещё сильнее ударить по кошелькам майнеров.

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Но несмотря на все эти негативные факторы, цифровые фермеры продолжают закупаться оборудованием и наращивать мощности своих ферм. Если обратиться к данным мониторинга хешрейта сети Ethereum, то можно обнаружить весьма любопытные данные. Именно 28 февраля был зафиксирован один из самых высоких показателей хешрейта Эфира в истории, который составил 427.25 Th/s. Эта сумма на 70% выше пиковых значений первого бума майнинга 2017-2018 года.

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Ближе к вечеру показатели сети упали до 392.26 Th/s, но это совершенно нормальная практика дневных колебаний хешрейта. Так или иначе, пока что майнеры не видят серьёзных проблем для своего промысла и продолжают сохранять веру в дальнейшее восстановление курсов ключевых криптовалют после текущей коррекции, а значит ждать скорого снижения цен видеокарт ещё рано.