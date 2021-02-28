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Майнеры продолжают наращивать мощности своих ферм несмотря на снижение курса Ethereum на 30%

Видеокарты продолжают отправляться на фермы, а не в геймерские ПК.
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Курсы Bitcoin и Ethereum продолжают снижаться после кратковременного отскока и вновь вплотную приблизились к уровням падения 23 февраля. Прибыльность майнинга эфира снизилась на треть, а предстоящий запуск скандального обновления EIP-1559 может ещё сильнее ударить по кошелькам майнеров.

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Но несмотря на все эти негативные факторы, цифровые фермеры продолжают закупаться оборудованием и наращивать мощности своих ферм. Если обратиться к данным мониторинга хешрейта сети Ethereum, то можно обнаружить весьма любопытные данные. Именно 28 февраля  был зафиксирован один из самых высоких показателей хешрейта Эфира в истории, который составил 427.25 Th/s. Эта сумма на 70% выше пиковых значений первого бума майнинга 2017-2018 года.
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Ближе к вечеру показатели сети упали до 392.26 Th/s, но это совершенно нормальная практика дневных колебаний хешрейта. Так или иначе, пока что майнеры не видят серьёзных проблем для своего промысла и продолжают сохранять веру в дальнейшее восстановление курсов ключевых криптовалют после текущей коррекции, а значит ждать скорого снижения цен видеокарт ещё рано.

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При чем тут зависть? Майнеров ненавидят за то, что из за их аутизма нормальные люди не могут купить видеокарту . Вот и все.
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все из обзора убогое индиговно. Один только варзон не инди, но он королевское говно, так что тоже не лучше.
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hundzintay
18:18
О, мамкин бизнесмэн отозвался
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ssdtm
18:17
На 5-6% быстрее в стоке если ты на HWInfo не смотрел. Там даже 5гцц нет. В разгоне там будет просто смех
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Van Helsing
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А слышу этой вой с от интел с 2012 года).причем везде))
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Сергей Моськин
18:08
Грамотные люди продают сразу и не играют в рулетку. Не надо путать холодное с горячим. Майнинг - это инвестиционный проект по сути. Там не ждут у моря погоды, а пытаются максимально быстро окупить про...
Майнеры продолжают наращивать мощности своих ферм несмотря на снижение курса Ethereum на 30%
AnnoDomini14
18:08
Вернись в лоно истинной веры-веры в GeForce 1050 ti. Иначе тебя ждёт костер святой инквизиции. Еретик!)))
Биткоин продолжает дешеветь, Эфирум потерял 30% стоимости, а видеокарт в рознице становится больше
xenomorph1024
18:07
175 вт потребление, всего-то? Даже меньше 9000 серии. И всего 64 градуса при кулере 1100 оборотов. А говорили печка, печка..
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