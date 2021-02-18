Nvidia сделала RTX 3060 неэффективной в майнинге Ethereum, вдвое урезав хешрейт драйверами
Nvidia произвела долгожданный анонс специализированных решений для майнинга криптовалюты Ethereum. Данный анонс происходит на фоне невиданного ажиотажа и бурного роста на рынке криптовалют. Новая серия Crypto Mining Processor (CMP) не будет являться видеокартами в классическом понимании и даже не будет комплектоваться видеовыходами.
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Эти устройства будут напоминать серию Pascal P10X, выпускавшуюся во время бума майнинга 2017-2018 годов. Всего будет выпущено четыре карты CMP HX, которые будут выдавать от 25 MH/s (125 Вт) до 86 MH/ s (320 Вт) и будут иметь от 6 до 10GB памяти. Младшие модели поступят в продажу уже в первом квартале 2021 года, а старших придётся подождать до второго квартала.
Вместе с этим Nvidia решились на радикальные меры по борьбе с майнингом на геймерских моделях видеокарт RTX 3060. Производитель объявил, что драйвера 3060 будут ограничивать производительность на 50%, что приведёт к существенному урезанию хешрейта. Первые тесты RTX 3060 уже показали наличие программного блока при добыче Ethereum, однако карты всё ещё могут быть эффективны в добыче других монет.
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