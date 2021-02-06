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Всемирная пандемия стала серьёзным катализатором для повышения спроса на полупроводники. Сегодня кремниевые чипы лежат в основе огромного количества разнообразных устройств от компьютеров и смартфонов до автомобилей и бытовой техники. В результате производители полупроводников столкнулись с нехваткой производственных мощностей, необходимых для удовлетворения потребностей рынка.

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Следствием этого стал дефицит свежих компьютерных комплектующих и консолей нового поколения Xbox Series X и PlayStation 5, которые сейчас можно достать только у перекупщиков с огромной наценкой. И до конца текущего года улучшения ситуации ждать не стоит.

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Финансовое издание Bloomberg сообщило, что главным приоритетом для крупных чипмейкеров будет производство чипов и чипсетов для смартфонов, а остальные клиенты будут получать продукцию по остаточному принципу. При этом, стоит отметить, что даже самый привилегированный клиент TSMC в лице Apple столкнулся с нехваткой кремниевой продукции. Производители попросту оказались не готовы к безумному спросу на 5G-смартфоны.

Всё это наносит удар по мелким покупателям микросхем, таким как производители автомобилей и игровых консолей. General Motors уже была вынуждена заморозить три своих североамериканских завода, а Sony и Microsoft могут оказаться не способны обеспечить нужное количество поставок консолей даже к рождественским праздникам 2021 года.