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Ажиотаж вокруг рынка криптовалют начал переходить все разумные пределы. Участники известного Reddit-сообщества #wallstreetbets (ответственного за памп акций умирающей сети видеоигровых магазинов GameStop и терпящих убытки кинотеатров AMC) решили обратить своё внимание на цифровые активы. В качестве наиболее привлекательного актива была выбрана шуточная мем-валюта Dogecoin.

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В результате действий трейдеров курс криптовалюты начал резко расти, всего за сутки прибавив около 400%. Это позволило Dogecoin обойти по капитализации такие популярные криптовалюты, как Chainlink, Binance Coin, Bitcoin Cash и Litecoin. В пике цена за 1 DOGE достигала 0,0875$. Лидеры #wallstreetbets ставят перед сообществом амбициозную цель довести капитализацию DOGE до топ-3 Coinmarketcap.

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Сам по себе Dogecoin давно известен как криптовалюта, зависимая от информационного шума и хайпа. Колебания её курса зачастую связаны не с реальной ценностью актива, а с внешними факторами. Например, ранее стоимость DOGE подскакивала после твитов актрисы фильмов для взрослых Анжелы Уайт и миллиардера Илона Маска. При этом после кратковременного взлёта всегда следовало резкое падение.