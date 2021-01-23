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В данный момент в магазинах РФ почти не осталось графических адаптеров из-за аномального спроса со стороны майнеров. В такой ситуации логичным решением выглядит попытка найти видеокарту на вторичном рынке. Вот только ажиотаж майнинга дошёл до той стадии, когда шахтёры готовы массово скупать даже карты, бывшие в употреблении.

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В результате на доске объявлений Avito произошёл огромный рост цен на видеокарты AMD позапрошлых поколений. Так, давно устаревшие видеокарты RX 470 8Gb взлетели в цене до невероятных 18-22 тысяч рублей, а их рефеш в лице RX 570/580 8Gb стоит и того больше. При этом в продажу идут даже неисправные адаптеры и карты после ремонта.

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Но куда сильнее выросли цены на популярные у майнеров модели RX Vega 56/64. Эти графические карты на б/у рынке стоят минимум 35 000₽, а многие продавцы не стесняются просить за них 40-45 тысяч. При этом их аналоги в лице GTX 1070/1070 Ti стоят едва ли не в 2 раза дешевле из-за своих скромных показателей в майнинге на алгоритме Ethash.

Важно отметить, что нормализации ситуации с нехваткой видеокарт и завышенными ценами пока что не предвидится, ведь производители GPU сообщали о продолжении дефицита поставок вплоть до апреля 2021 года.