AMD и NVIDIA поведали о мерах борьбы с дефицитом GPU - цены продолжат расти, а ситуация не изменится
Начало 2021 года выдалось довольно печальным для любителей ПК-гейминга. Новый бум майнинга привёл к повышению цен на графические адаптеры и чудовищному дефициту. Даже сами AMD и NVIDIA на своих презентациях в рамках CES 2021 признали проблемы с доступностью и поблагодарили покупателей за терпение.
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Журналисты издания The Verge обратились к производителям графических адаптеров с вопросом о возможных путях решения проблемы. И ответы AMD и NVIDIA не внушают особого оптимизма. С одной стороны AMD планируют продолжить выпуск карт с эталонным дизайном и продавать их на своём сайте по рекомендованным ценам, чтобы сделать их доступными для как можно большего количества геймеров.
Но это вовсе не означает, что графических карт хватит для полного удовлетворения пользовательского спроса. К тому же ничего не было сказано о решении проблем с перекупщиками. Nvidia же и вовсе признали своё бессилие. По их прогнозу дефицит поставок будет продолжаться минимум до конца апреля.
Но самым странным было заявление компании о возможном перезапуске специальных линеек видеокарт для майнинга CMP, который может состоятся в случае «значительного увеличения спроса со стороны майнеров». Видимо текущий спрос кажется компании Nvidia не достаточно сильным.
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