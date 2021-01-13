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Начало 2021 года выдалось довольно печальным для любителей ПК-гейминга. Новый бум майнинга привёл к повышению цен на графические адаптеры и чудовищному дефициту. Даже сами AMD и NVIDIA на своих презентациях в рамках CES 2021 признали проблемы с доступностью и поблагодарили покупателей за терпение.

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Журналисты издания The Verge обратились к производителям графических адаптеров с вопросом о возможных путях решения проблемы. И ответы AMD и NVIDIA не внушают особого оптимизма. С одной стороны AMD планируют продолжить выпуск карт с эталонным дизайном и продавать их на своём сайте по рекомендованным ценам, чтобы сделать их доступными для как можно большего количества геймеров.

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Но это вовсе не означает, что графических карт хватит для полного удовлетворения пользовательского спроса. К тому же ничего не было сказано о решении проблем с перекупщиками. Nvidia же и вовсе признали своё бессилие. По их прогнозу дефицит поставок будет продолжаться минимум до конца апреля.

Но самым странным было заявление компании о возможном перезапуске специальных линеек видеокарт для майнинга CMP, который может состоятся в случае «значительного увеличения спроса со стороны майнеров». Видимо текущий спрос кажется компании Nvidia не достаточно сильным.