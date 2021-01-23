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В сети уже который месяц циркулирует множество слухов о графическом процессоре Navi 31, который должен стать первой пробой пера AMD в чиплетной компоновке GPU на манер процессоров семейства Ryzen. Всё те же слухи утверждают, что по этому же пути идёт и Nvidia в своей архитектуре Hopper. И если разработки компании Джесена Хуанга могут в итоге лечь в основу рабочих и серверных продуктов, то архитектура AMD RDNA3 явно нацелена именно на игровой рынок.

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Теперь же ресурс Videocardz.com со ссылкой на twitter-профиль пользователя @Kepler_L2 сообщает, что таинственный чип Navi 31 может получить компоновку с двумя чиплетами по 80 CU и 5120 графических ядер в каждом. Иными словами, каждый из двух чиплетов Navi 31 будет иметь на борту такое же количество графических ядер, что и флагманская видеокарта Radeon RX 6900 XT, а общее количество ядер данного GPU составит впечатляющие 10 240 Shading Units.

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Помимо этого, в сети также обнаружили несколько патентов AMD, касающихся синхронизации рабочей нагрузки между графическими процессорами на базе MCM (multi-chip module). При этом, архитектура RDNA 3 должна принести значительные улучшения по части расчёты трассировки лучей.

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