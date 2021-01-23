AMD может выпустить Radeon RX 7900 XT с двумя чиплетами по 80 CU и 5120 графических ядер в каждом
В сети уже который месяц циркулирует множество слухов о графическом процессоре Navi 31, который должен стать первой пробой пера AMD в чиплетной компоновке GPU на манер процессоров семейства Ryzen. Всё те же слухи утверждают, что по этому же пути идёт и Nvidia в своей архитектуре Hopper. И если разработки компании Джесена Хуанга могут в итоге лечь в основу рабочих и серверных продуктов, то архитектура AMD RDNA3 явно нацелена именно на игровой рынок.
реклама
Теперь же ресурс Videocardz.com со ссылкой на twitter-профиль пользователя @Kepler_L2 сообщает, что таинственный чип Navi 31 может получить компоновку с двумя чиплетами по 80 CU и 5120 графических ядер в каждом. Иными словами, каждый из двух чиплетов Navi 31 будет иметь на борту такое же количество графических ядер, что и флагманская видеокарта Radeon RX 6900 XT, а общее количество ядер данного GPU составит впечатляющие 10 240 Shading Units.
Помимо этого, в сети также обнаружили несколько патентов AMD, касающихся синхронизации рабочей нагрузки между графическими процессорами на базе MCM (multi-chip module). При этом, архитектура RDNA 3 должна принести значительные улучшения по части расчёты трассировки лучей.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила