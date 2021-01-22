Cyberpunk 2077 показала лучший старт цифровых продаж за всю историю видеоигр благодаря ПК-игрокам
Несмотря на технические проблемы и тонны критики со стороны недовольных игроков Cyberpunk 2077 продолжает показывать отличные результаты продаж. Аналитическая компания SuperData сообщила, что ролевая игра от CD Projekt Red без труда обошла все другие релизы декабря по продажам цифровых копий и смогла установить исторический рекорд стартовых продаж с более чем десятью миллионами копий за месяц.
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При этом подавляющая часть продаж игры (около 80%) пришлась на платформу персональных компьютеров, что объясняется плачевным техническим состоянием версий для консолей прошлого поколения и не самым лучшим информационным фоном вокруг игры. Но несмотря на локальный успех аналитики SuperData отмечают, что в долгосрочной перспективе решение выпустить на рынок незаконченный продукт будет иметь весьма негативные последствия.
Это касается как необходимости значительных дополнительных инвестиций в исправление технического состояния игры, так и снижения репутации компании у игроков, что влечёт за собой более скептическое отношение к следующим разработкам поляков.
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