Пользователи массово бегут из WhatsApp в другие сервисы -Signal и Telegram заявили о рекордном росте
Мессенджер WhatsApp долгое время занимал лидирующие позиции в сфере текстовой коммуникации, но недавние изменения в политики конфиденциальности сервиса вызвали огромную волну критики и существенный отток пользовательской базы. На этом фоне начали укрепятся позиции главных конкурентов WhatsApp.
реклама
Издание Business Insider сообщило о рекордном росте числа загрузок мессенджера Signal. Всего за четыре дня 6 по 10 января приложение скачали 7,5 миллионов новых пользователей, что на 4200% больше загрузок прошлой недели. Помимо новой политики WhatsApp на внезапную популярность Signal повлиял миллиардер Илон Маск, сообщивший о сервисе в своём аккаунте социальной сети Twitter.
Мессенджер Telegram также извлёк немалую выгоду из действий WhatsApp. Павел Дуров отчитался о небывалом всплеске интереса к сервису: за последние 72 часа его пользовательская база увеличилась на 25 миллионов человек и перевалила за 500 миллионов активных аккаунтов. Такой рост стал возможен на фоне событий с WhatsApp, блокировки американского президента Дональда Трампа в Twitter и удаление свободного мессенджера Parler из AppStore и Google Play.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила