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Мессенджер WhatsApp долгое время занимал лидирующие позиции в сфере текстовой коммуникации, но недавние изменения в политики конфиденциальности сервиса вызвали огромную волну критики и существенный отток пользовательской базы. На этом фоне начали укрепятся позиции главных конкурентов WhatsApp.

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Издание Business Insider сообщило о рекордном росте числа загрузок мессенджера Signal. Всего за четыре дня 6 по 10 января приложение скачали 7,5 миллионов новых пользователей, что на 4200% больше загрузок прошлой недели. Помимо новой политики WhatsApp на внезапную популярность Signal повлиял миллиардер Илон Маск, сообщивший о сервисе в своём аккаунте социальной сети Twitter.

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Мессенджер Telegram также извлёк немалую выгоду из действий WhatsApp. Павел Дуров отчитался о небывалом всплеске интереса к сервису: за последние 72 часа его пользовательская база увеличилась на 25 миллионов человек и перевалила за 500 миллионов активных аккаунтов. Такой рост стал возможен на фоне событий с WhatsApp, блокировки американского президента Дональда Трампа в Twitter и удаление свободного мессенджера Parler из AppStore и Google Play.