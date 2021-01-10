WhatsApp с 8 февраля будет передавать всю информацию на все платформы Facebook
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С тех пор как в октябре 2014 года Facebook выкупил коммуникационную платформу WhatsApp и включил ее в свой портфель приложений и услуг, пользователи не ощутили никаких изменений. Однако в начале этого года WhatsApp у всех пользователей начал запрашивать согласие с обновленными "условиями предоставления услуг и политикой конфиденциальности."
В уведомлении, отображающемся у пользователей, упоминаются три важных изменения, влияющих на работу службы обрабатывающую их данные. Среди прочего, он упоминает сохранение и управление данными разговоров в Facebook, и совместную работу для интеграции продуктов. Изменения вступят в силу 8 февраля, и теперь пользователям не остается иного выбора: либо согласиться, либо отказаться от использования WhatsApp.
Новые положения в WhatsApp
Новые условия и положения подробно обсуждаются на сервере XDA Developers, где например указали, что впервые WhatsApp заявил о подобных нововведениях уже в июле 2020 года. Однако в предыдущем обновлении у пользователей была возможность «не предоставлять Facebook информацию об учетной записи WhatsApp».
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В последнем обновлении WhatsApp удалил эту опцию, и пользователям теперь нужно будет либо принять новые правила использования и политику конфиденциальности, либо отказаться от использования. Facebook намерен передавать данные во все свои компании, такие как Onavo, Facebook Technologies, Facebook Payments и CrowdTangle.
«В данные, передающиеся остальным платформам Facebook, входят регистрационная информация о вашей учетной записи (к примеру, номер телефона), информация о транзакциях, об услугах, а также то, как вы общаетесь с пользователями (в том числе компании) при пользовании нашими услугами, а также данные о ваших устройствах. IP-адрес и другие реквизиты ».
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Под микроскопом Facebook
Внесенные изменения оправдываются, среди прочего, усилиями по улучшению инфраструктуры и пониманию того, как используются услуги. Есть также полезные аргументы в пользу усовершенствования услуг и опыта их применения, к примеру, создание предложений (друзьям, групповой контакт, необычный контент) и персонализация услуг.
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SlashGear критически относится к этой новости: «Сегодня, когда люди во всем мире все больше зависят от мессенджеров, и тем более, когда Facebook проверяется на предмет его конфиденциальности и монопольных практик, делается шаг, который многие считают в значительной степени глупым: исключать пользователей WhatsApp, несогласных с тем, чтобы Facebook получал их данные».
Изменения, внесенные в Условия использования и Политику конфиденциальности WhatsApp, соответствуют плану Facebook по предоставлению пользователям единого интерфейса для всех своих коммуникационных услуг. Если вас интересуют подробности, рекомендуем изучить документ, опубликованный на официальном сайте.
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