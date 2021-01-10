Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

WhatsApp с 8 февраля будет передавать всю информацию на все платформы Facebook

несогласные пользователи больше не смогут пользоваться мессенджером
[ ] для раздела Блоги
6
<b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет
Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать
Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

С тех пор как в октябре 2014 года Facebook выкупил коммуникационную платформу WhatsApp и включил ее в свой портфель приложений и услуг, пользователи не ощутили никаких изменений. Однако в начале этого года WhatsApp у всех пользователей начал запрашивать согласие с обновленными "условиями предоставления услуг и политикой конфиденциальности."

В уведомлении, отображающемся у пользователей, упоминаются три важных изменения, влияющих на работу службы обрабатывающую их данные. Среди прочего, он упоминает сохранение и управление данными разговоров в Facebook, и совместную работу для интеграции продуктов. Изменения вступят в силу 8 февраля, и теперь пользователям не остается иного выбора: либо согласиться, либо отказаться от использования WhatsApp.

анонсы и реклама
RTX 3070 - более 10 видов в XPERT.RU
Море 3060Ti по лучшим ценам в XPERT.RU
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-40% на HDD Fujitsu в Регарде
Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену
<b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b>
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке
Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Новые положения в WhatsApp

Новые условия и положения подробно обсуждаются на сервере XDA Developers, где например указали, что впервые WhatsApp заявил о подобных нововведениях уже в июле 2020 года. Однако в предыдущем обновлении у пользователей была возможность «не предоставлять Facebook информацию об учетной записи WhatsApp».

реклама

В последнем обновлении WhatsApp удалил эту опцию, и пользователям теперь нужно будет либо принять новые правила использования и политику конфиденциальности, либо отказаться от использования. Facebook намерен передавать данные во все свои компании, такие как Onavo, Facebook Technologies, Facebook Payments и CrowdTangle.

«В данные, передающиеся остальным платформам Facebook, входят регистрационная информация о вашей учетной записи (к примеру, номер телефона), информация о транзакциях, об услугах, а также то, как вы общаетесь с пользователями (в том числе компании) при пользовании нашими услугами, а также данные о ваших устройствах. IP-адрес и другие реквизиты ».

реклама

Под микроскопом Facebook

Внесенные изменения оправдываются, среди прочего, усилиями по улучшению инфраструктуры и пониманию того, как используются услуги. Есть также полезные аргументы в пользу усовершенствования услуг и опыта их применения, к примеру, создание предложений (друзьям, групповой контакт, необычный контент) и персонализация услуг.

реклама

SlashGear критически относится к этой новости: «Сегодня, когда люди во всем мире все больше зависят от мессенджеров, и тем более, когда Facebook проверяется на предмет его конфиденциальности и монопольных практик, делается шаг, который многие считают в значительной степени глупым: исключать пользователей WhatsApp, несогласных с тем, чтобы Facebook получал их данные».

Изменения, внесенные в Условия использования и Политику конфиденциальности WhatsApp, соответствуют плану Facebook по предоставлению пользователям единого интерфейса для всех своих коммуникационных услуг. Если вас интересуют подробности, рекомендуем изучить документ, опубликованный на официальном сайте.


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

facebook whatsapp мессенджер для android мессенджер конфиденциальность изменения
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
5
Обзор и тестирование мини-ПК Intel NUC 9 Extreme Kit NUC9i7QNX (BXNUC9I7QNX1)
19
Battlefield V: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
15
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
67
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
25
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook Pro 15 UX535L
3
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
42
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B550-Plus
13
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх F1 2018 и F1 2019
5
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
25

Интересные материалы

Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
7 января 2021 25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
3 января 2021 27
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
6 января 2021 42
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
7 января 2021 67
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
4 января 2021 25
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 и комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus
2 января 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi завершила жизненный цикл 21 смартфона 2018-2020-х годов – российская MIUI 12 отменяется
37
14 старых флагманов Huawei и Honor получили официальную стабильную прошивку EMUI 11
11
Видеокарты AMD подорожали в 2.5 раза и пропали из магазинов РФ – майнеры купили даже бюджетные GPU
129
Продажи видеокарт AMD Radeon упали на 50% – доступных предложений нет, а рынок захватила NVIDIA
250
NVIDIA просит пользователей обновить драйвера видеокарт – найдено несколько критических уязвимостей
49
Новая модификация для Cyberpunk 2077 позволяет существенно уменьшить количество случайных багов
16
GTA 6 находится на стадии раннего тестирования – элементы игры замечены в других играх Rockstar
18
В Cyberpunk 2077 можно играть и на самых слабых картах – GTX 1070 даёт 63 fps, а Radeon RX 470 – 45
65
Redmi Note 9 Pro ощутимо подешевел - геймерский CPU, 64 Мп камера и NFC с новогодней экономией в 10%
9
Xiaomi Mi 11 разломился пополам в тесте на прочность
13
Производительность PlayStation 5 равняется среднему ПК 5-летней давности или видеокарте GTX 1070 Ti
110
Xiaomi Redmi 9T представлен официально: Snapdragon 662, NFC и АКБ на 6000 мА*ч за 169 евро
1
Заработать на майнинге видеокартами сложно – оценка прибыльности фермы из 10 GeForce RTX 3060 Ti
30
Microsoft решила две критические проблемы Windows 10 – спонтанная перезагрузка и пароли в Chrome
9
Лучшая конфигурация майнинг фермы по версии NiceHash — доход от €1000 в месяц
80
Xiaomi Redmi Note 9T представлен официально: самый дешёвый 5G-смартфон в Европе по цене от 199 евро
5
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 12 Гбайт впервые предстала на изображении
53
Инсайдер раскрыл тактовые частоты, ТDP и позиционирование процессоров Ryzen 9 5900 и Ryzen 7 5800
24
Смартфоны Xiaomi Redmi Note 9 разочаровали продажами – за 10 месяцев продано только 20 млн моделей
5
Илон Маск решил продать всё ценности и недвижимость, планируя вложиться в марсианскую колонию
53

Популярные статьи

Просчитался и неудачно продал Core i7-6400T — пришлось переходить на новую платформу
126
Первая серьезная победа собственной архитектуры AMD: Буревестник (Thunderbird)
118
10 неизбитых ретро игр, в которые должен поиграть каждый уважающий себя геймер
64
Обзор и тестирование мини-ПК Intel NUC 9 Extreme Kit NUC9i7QNX (BXNUC9I7QNX1)
19
Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Strix G G512LW-HN037 - сравнение i7-2820QM против i7-10750H
38
Тестирование системы Xeon 1240 v3 + GTX 1070 в серии игр Sniper Elite и Splinter Cell
5
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
4

Сейчас обсуждают

omoikane
14:10
Да хоть 1000 :D
AMD доминирует на европейсоком рынке CPU - на процессоры Ryzen приходится более 80% продаж
omoikane
14:09
он не знал про бесплатный маркетинг от фанатиков интел просто :D
AMD доминирует на европейсоком рынке CPU - на процессоры Ryzen приходится более 80% продаж
ddr22
14:05
хороший класс устройств. а то что вам попался брак - не повезло
Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Strix G G512LW-HN037 - сравнение i7-2820QM против i7-10750H
ddr22
14:05
экран 15 дюймов нужен только как вспомогательный
Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Strix G G512LW-HN037 - сравнение i7-2820QM против i7-10750H
ddr22
14:03
да это был лучший вариант по соотношению цена/производительность. конечно в будущем с выходом rtx3000 все изменится, но их еще не скоро можно будет увидеть в продаже.
Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Strix G G512LW-HN037 - сравнение i7-2820QM против i7-10750H
Anastasiya Avdunicheva
14:02
Спорить с дураком, всё равно что играть в шахматы с голубем.
В Cyberpunk 2077 можно играть и на самых слабых картах – GTX 1070 даёт 63 fps, а Radeon RX 470 – 45
ddr22
14:02
других вариантов нет. с хорошей видеокартой только интел. не бывает ноутов с амд и видео выше чем 2060
Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Strix G G512LW-HN037 - сравнение i7-2820QM против i7-10750H
Евгений Самара
14:00
Так их и для 3600 нет. У меня уже истерика от ржаки над тобой))
Процессоры Intel дешевеют на фоне роста цен на Ryzen 5 3600 – цена Core i7-9700KF упала на 5 000 р
Юра Репченко
14:00
Какие ещё игры нет видеокарт в продаже? Забудьте про игры миниму до лета.
Процессоры Intel дешевеют на фоне роста цен на Ryzen 5 3600 – цена Core i7-9700KF упала на 5 000 р
fynjy_2005
13:59
запусти любую современную онлайн игру с кучей игровков и деталей
Процессоры Intel дешевеют на фоне роста цен на Ryzen 5 3600 – цена Core i7-9700KF упала на 5 000 р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем