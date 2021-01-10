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Илон Маск высмеял WhatsApp и предложил альтернативу

внесенные изменения в политику конфиденциальности WhatsApp не понравились многим пользователям
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Измененные условия в политике конфиденциальности WhastApp привело пользователей к оттоку и поиску замены популярного мессенджера. В связи с этим Илон Маск дал краткий совет — он порекомендовал пользоваться в Twitter зашифрованным коммуникатором Signal вместо WhatsApp. Это высказывание привело к настолько резкому притоку пользователей, что Signal перестал на короткое время работать.

Сообщение было предельно кратким - «Используйте Signal», - написал Маск, самый богатый человек на планете. К этим словам присоединился разоблачитель Эдвард Сноуден, объяснивший, что босс Tesla имел в виду под зашифрованным коммуникатором Signal. Это может стать хорошей альтернативой WhatsApp для людей, не согласных с произошедшими на этой неделе, изменениями его условий.

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Простое сообщение, но от двух важных мужчин. Для Signal этого было достаточно, чтобы к нему появился массовый интерес, на некоторое время даже появился список ожидания для новых пользователей. Приложению не удавалось отправить проверочное СМС

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Что такое Signal и чем он привлекателен

Signal - это коммуникационное приложение, предлагающее отправку текстовых сообщений и мультимедийного контента, защищенного сквозным шифрованием. Он доступен на iOS, Android и других платформах. Сообщения отправляются через Интернет, также есть возможность отправлять SMS на Android. Разговоры ведутся либо между двумя людьми, либо в группах. В мобильной версии также есть возможность совершать видеозвонки между двумя людьми. Он предлагает все основные функции, такие же как и WhatsApp, однако с политикой конфиденциальности у Signal пока все в порядке.

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И, прежде всего, он не принадлежит Facebook, что в значительной степени вызвало нынешний интерес. С 8 января те, кто не согласен с новыми условиями использования WhatsApp, должны удалить свою учетную запись. В то же время согласие означает предоставление Facebook разрешения на доступ к определенным данным, что для многих не очень привлекательно.

То, что Signal был рекомендован Илоном Маском, неудивительно. Долгое время он не скрывал своего недовольства крупнейшей социальной сетью, и тот факт, что он заговорил о конкурентном приложении во время спора по поводу WhatsApp, был четким сигналом, по крайней мере все это воспринимают именно так.

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Представитель Facebook уже отреагировал на критику, по его словам, об изменении условий было объявлено заранее. При этом, в основном они должны касаться обмена данными только корпоративных клиентов, а частных пользователей - в большинстве своем избегать. Предположительно условия пришлось обновить в основном из-за относительно новой функции покупок в WhatsApp. Представитель приложения также заявил в Twitter, что в Европе «ни при каких обстоятельствах» данные не будут передаваться между WhatsApp и Facebook в рекламных целях.

Трудно сказать, утешит ли это пользователей, учитывая план Facebook по интеграции всех своих сервисов, но это должно было произойти. По крайней мере, есть альтернативы, и Signal - одна из них. Компания, стоящая за ним, была профинансирована одним из основателей WhatsApp которому не понравилось как Facebook относится к его «ребенку».



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