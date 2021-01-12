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До выхода Cyberpunk 2077 разработчики игры в рекламных материалах усиленно эксплуатировали образ персонажа Джуди Альварес, которую представляли как один из ключевых романтических интересов главного героя. Многие игроки успели проникнуться симпатией к ней, но после релиза игры обнаружили, что романтическая линия с ней доступна только персонажам-женщинам ввиду нетрадиционной ориентации Джуди.

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Позже игроки обнаружили в файлах игры записи диалогов с романтическими репликами для персонажей мужского пола, а мододелы смогли без особых проблем восстановить вырезанную из игры любовную линию. Об этом в своём аккаунте социальной сети Twitter сообщило игровое издание IGN.

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Но реакция аудитории была не совсем той, на которую рассчитывали авторы IGN. Вместо довольных геймеров в комментарии пришли агрессивно настроенные борцы за социальную справедливость, обрушившие волну критики на авторов модификации. Их обвинили в неэтичном отношении к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, неуважении к женщинам и навязывании патриархальных ценностей.

Особо рьяные активисты переходили на прямые оскорбления авторов мода и даже всех мужчин в целом. Напомним, что речь идёт всего лишь о выдуманном персонаже компьютерной игры.