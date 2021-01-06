Нетрадиционная ориентация Джуди из Cyberpunk 2077 — видение авторов, но найденные файлы озвучки говорят об обратном
Теме романтических отношений в играх от CD Projekt RED уделяется традиционно много внимания, и Cyberpunk 2077 здесь не стала исключением. Главный герой Ви может, так сказать, очень близко познакомиться с несколькими персонажами, но не со всеми доступными. Всё зависит от пола главного героя, и здесь мы вдаваться в детали не будем, всё в подробностях расписано на тематических форумах.
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В данный момент нас интересует только Джуди — официально её может «заромансить» только Ви женского пола. А вот любители покопаться в файлах игры доказали обратное. Оказывается, в файлах игры есть полностью озвученные романтические диалоги на английском и русском языках, которые актуальны именно для Ви мужского пола. Активировать их можно с помощью небольшой команды, и, кажется, на этом можно было историю заканчивать, но с комментарием вмешались сотрудники самой CD Projekt RED.
На самом деле, доступные в игре диалоги для героя-мужчины были записаны только для того, чтобы команда разработчиков не пропустила что-то по ошибке. А Джуди с самого начала задумывалась как девушка с нетрадиционной половой ориентацией, это художественное видение авторов. Объяснение девелоперов получилось какое-то странное. В конце концов, зачем было записывать локализованный вариант диалогов и упаковывать его в дистрибутив с игрой? В общем, странно это всё. Но зато все те игроки, которые выбрали в качестве героя мужика, могут прямо сейчас вбивать в поисковике нужные слова для поиска инструкций по активации Джуди-Би. Ну, вы поняли.
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