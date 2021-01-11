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Изучаем потенциал GTX 970 в реалиях 2021 года - тест и сравнение с 1080/2060/3070 от Gamers Nexus

На что способен Mid-range Maxwell в современных играх?
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Выпущенная в сентябре 2014 года GeForce GTX 970 стала невероятно популярной видеокартой, продавшись весьма солидным тиражом. Она до сих пор входит в топ-20 видеокарт Steam с долей в
1.51% от общего числа пользователей и лишь немного отставая от народной RX 580. В условиях бума майнинга эта карта стала ещё более интересным вариантом для бюджетной сборки, ведь её объём VRAM ограничен 4Gb, что не позволяет использовать её в майнинге Ethereum.

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Из-за этого её цена на вторичном рынке осталась на приемлемом уровне в 6-8 тысяч рублей. Носпособна ли она справиться с актуальными на данный момент играми? Авторы канала Gamers Nexus решили протестировать данный GPU в 7 современных требовательных играх с высокими настройками графики в разрешении 1080р. 

Карта работала в паре с процессором Core i7-10700K на материнской плате ASUS Maximus XII Hero с 32 Gb ОЗУ 3200 Mhz.
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Результаты оказались следующими: ветеран из 2014 года вполне способен обеспечить 140+ FPS в соревновательных шутерах, вроде Rainbow Six: Siege. Вполне комфортно на нём играть и в сющетные экшены от 3-го лица. Почти 60 FPS в Horizon Zero Dawn и Shadow of the Tomb Raider и более 80 в GTA 5 можно назвать отличным результатом. А вот тяжеловесная RDR2 опускает фреймрейт до 40 кадров в секунду, что всё ещё лучше, чем на консолях PS4 и Xbox One. 

           

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Ещё более серьёзным испытанием для GTX 970 стал Cyberpunk 2077, в котором карта смогла вылать лишь 30 FPS. Это чуть хуже, чем результат RX 580. но всё ещё лучше, чем опыт игроков на консолях прошлого поколения.

Подводя итоги можно сказать, что в реалиях 2021 года данная карта может получить второе дыхание в рамках бюджетных сборок в паре с процессорами Xeon с Aliexpress.

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Alex23
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Может эффекты завезут какие нибудь, но физика деревянная никуда не денется.
Версия GTA V для PS5 и Xbox SeX может переехать на более технологичный движок Red Dead Redemption 2
Գևորգ Մանուկյան
00:05
Яма яма яма ЯЯЯЯЯММММММАААА!!!!!
Считаем реальный доход и сроки окупаемости видеокарт 3060Ti/5700XT/1660S/6800XT при Ethereum в 1300$
Dimkovski
00:04
Майнинг будет весьма прибылен вплоть до цены битка в 12-15к. А опускаться до этой цены он будет намного дольше, чем рос.
Видеокарты NVIDIA пропали из магазинов РФ – цены растут, а майнеры купили даже RTX 3090 за 180 тысяч
Анна Франк
00:03
Для продвинутых "знатоков". Давно существует сайт miningrigrentals, построенный на сдачу в аренду мощностей. Выгодно или нет - научитесь считать... А как же nicehash? Вы на облаке живёте? Как можно су...
Заработать на майнинге видеокартами сложно – оценка прибыльности фермы из 10 GeForce RTX 3060 Ti
kaissa
00:00
Вроде бы клоуны - но раз народ покупает - то так с ними и надо.)))))))
Подсчитано, сколько сэкономила Apple, не доложив в коробку iPhone 12 зарядное устройство
Александр Петросян
23:58
30 ват в простое, в прайме от 130 до 230.
Процессоры Intel дешевеют на фоне роста цен на Ryzen 5 3600 – цена Core i7-9700KF упала на 5 000 р
Yurchik
23:55
Я бы сказал цена на производительность с учётом энергопотребления
Процессоры Intel дешевеют на фоне роста цен на Ryzen 5 3600 – цена Core i7-9700KF упала на 5 000 р
Jack NotFound
23:55
Чем больше майнеры скупят их сейчас, тем дешевле они будут через несколько месяцев
Видеокарты NVIDIA пропали из магазинов РФ – цены растут, а майнеры купили даже RTX 3090 за 180 тысяч
14 +++++++++
23:53
С 2006-го и до выхода Zen Intel безоговорочно лидировал.
Первая серьезная победа собственной архитектуры AMD: Буревестник (Thunderbird)
Василий Иванов
23:50
Майнеры купили видеокарты когда цены были на самых низах.А сейчас покупают только дурачки новые в этом деле.На это и расчет.
Видеокарты NVIDIA пропали из магазинов РФ – цены растут, а майнеры купили даже RTX 3090 за 180 тысяч
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