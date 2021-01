Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Выпущенная в сентябре 2014 года GeForce GTX 970 стала невероятно популярной видеокартой, продавшись весьма солидным тиражом. Она до сих пор входит в топ-20 видеокарт Steam с долей в

1.51% от общего числа пользователей и лишь немного отставая от народной RX 580. В условиях бума майнинга эта карта стала ещё более интересным вариантом для бюджетной сборки, ведь её объём VRAM ограничен 4Gb, что не позволяет использовать её в майнинге Ethereum.

Из-за этого её цена на вторичном рынке осталась на приемлемом уровне в 6-8 тысяч рублей. Носпособна ли она справиться с актуальными на данный момент играми? Авторы канала Gamers Nexus решили протестировать данный GPU в 7 современных требовательных играх с высокими настройками графики в разрешении 1080р.

Карта работала в паре с процессором Core i7-10700K на материнской плате ASUS Maximus XII Hero с 32 Gb ОЗУ 3200 Mhz.

Результаты оказались следующими: ветеран из 2014 года вполне способен обеспечить 140+ FPS в соревновательных шутерах, вроде Rainbow Six: Siege. Вполне комфортно на нём играть и в сющетные экшены от 3-го лица. Почти 60 FPS в Horizon Zero Dawn и Shadow of the Tomb Raider и более 80 в GTA 5 можно назвать отличным результатом. А вот тяжеловесная RDR2 опускает фреймрейт до 40 кадров в секунду, что всё ещё лучше, чем на консолях PS4 и Xbox One.

Ещё более серьёзным испытанием для GTX 970 стал Cyberpunk 2077, в котором карта смогла вылать лишь 30 FPS. Это чуть хуже, чем результат RX 580. но всё ещё лучше, чем опыт игроков на консолях прошлого поколения.

Подводя итоги можно сказать, что в реалиях 2021 года данная карта может получить второе дыхание в рамках бюджетных сборок в паре с процессорами Xeon с Aliexpress.