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Курс Bitcoin наконец-то преодолел знаковую отметку в 40 000$, установив новый исторический рекорд стоимости на уровне в 40 365$. Но почти сразу же после этого его стоимость резко рухнула до уровня в 36 000$ вследствие массовой фиксации прибыли. Такая сильная волатильность может говорит о скорой масштабной коррекции курса Bitcoin.

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Ещё одним настораживающим фактором должен стать и рекордный среднесуточный объем торгов Bitcoin в 181 миллиард долларов, который говорит о пришествии на рынок большого количества новичков. При этом важно отметить, что количество активных биткойн-счетов приближается к рекордному пику конца 2017 года, за которым последовал крах цен криптовалют 2018 года.

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Эксперты Flipside Crypto обращают внимание на тот факт, что в данный момент менее 2% учетных записей контролируют 95% всего доступного объёма биткоинов. Это может свидетельствовать о подготовке крупных игроков рынка к предстоящим крупным продажам актива. Всего несколько подобных больших сделок могут запустить цепную реакцию, которая приведёт к глубокой коррекции Bitcoin.