Bitcoin достиг отметки в 40 000$ и рухнул до 36 000$ - волатильность может говорить о скором обвале
Курс Bitcoin наконец-то преодолел знаковую отметку в 40 000$, установив новый исторический рекорд стоимости на уровне в 40 365$. Но почти сразу же после этого его стоимость резко рухнула до уровня в 36 000$ вследствие массовой фиксации прибыли. Такая сильная волатильность может говорит о скорой масштабной коррекции курса Bitcoin.
реклама
Ещё одним настораживающим фактором должен стать и рекордный среднесуточный объем торгов Bitcoin в 181 миллиард долларов, который говорит о пришествии на рынок большого количества новичков. При этом важно отметить, что количество активных биткойн-счетов приближается к рекордному пику конца 2017 года, за которым последовал крах цен криптовалют 2018 года.
Эксперты Flipside Crypto обращают внимание на тот факт, что в данный момент менее 2% учетных записей контролируют 95% всего доступного объёма биткоинов. Это может свидетельствовать о подготовке крупных игроков рынка к предстоящим крупным продажам актива. Всего несколько подобных больших сделок могут запустить цепную реакцию, которая приведёт к глубокой коррекции Bitcoin.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила