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На данный момент Nvidia выпустила только топовые и среднебюджетные версии видеокарт Ampere, но слухи о грядущих бюджетных моделях ходят уже не первый месяц. В условиях тотального дефицита и бума майнинга недорогие варианты RTX 3000 будут пользоваться особенной популярностью. И их анонс может наконец случится на предстоящей онлайн -трансляции GeForce RTX: Game On, которую Nvidia анонсировала в своём аккаунте социальной сети Twitter.

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В рамках мероприятия компания планирует продемонстрировать публике свои последние инновации в области компьютерных игр и графических технологий, а также сделать несколько неназванных анонсов, которые наверняка будут посвящены моделям RTX 3060, RTX 3050 Ti и RTX 3050, их характеристикам, ценам и датам выхода на рынок.

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Также есть небольшой шанс показа и более мощных графических адаптеров, таких как RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti. Трансляция состоится 12 января 2021 года в 20:00 по московскому времени