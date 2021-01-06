NVIDIA анонсировала презентацию GeForce RTX: Game On - новые игры, технологии и бюджетные RTX 3000
На данный момент Nvidia выпустила только топовые и среднебюджетные версии видеокарт Ampere, но слухи о грядущих бюджетных моделях ходят уже не первый месяц. В условиях тотального дефицита и бума майнинга недорогие варианты RTX 3000 будут пользоваться особенной популярностью. И их анонс может наконец случится на предстоящей онлайн -трансляции GeForce RTX: Game On, которую Nvidia анонсировала в своём аккаунте социальной сети Twitter.
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В рамках мероприятия компания планирует продемонстрировать публике свои последние инновации в области компьютерных игр и графических технологий, а также сделать несколько неназванных анонсов, которые наверняка будут посвящены моделям RTX 3060, RTX 3050 Ti и RTX 3050, их характеристикам, ценам и датам выхода на рынок.
Также есть небольшой шанс показа и более мощных графических адаптеров, таких как RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti. Трансляция состоится 12 января 2021 года в 20:00 по московскому времени
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