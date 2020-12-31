Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Lenovo включила новые еще не вышедшие видеокарты GeForce RTX 3000 в спецификации своих настольных игровых систем Legion. Спецификации показывают, что компьютеры будут оснащаться процессорами Intel Core 10-го поколения вместе с графическими картами серий NVIDIA GTX 16, RTX 20 и RTX 30.

реклама

Компьютеры Lenovo Legion R5 28IMB05 будут предлагаться с видеокартами вплоть до GeForce RTX 3070, основанной на архитектуре NVIDIA Ampere на базе графического процессора GA104. Странным выглядит отсутствие возможности установить в систему графическую карту GeForce RTX 3060 Ti, которая также основана на графическом процессоре GA104.

анонсы и реклама RTX 3070 за копейки в Compeo.ru RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-] RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке

Как упоминалось ранее, компания NVIDIA недавно изменила название видеокарты GeForce RTX 3060 6GB. Эта модель теперь будет называться RTX 3050 Ti, и в списке Lenovo есть такая видеокарта. Как бы там ни было обе модели, однако, основаны на графическом процессоре GA106, одна из которых, как ожидается, должна будет иметь 3840 ядер CUDA, а другая будет иметь вместо этого 3584 ядра CUDA. Список видеокарт подтверждает, что модель более высокого уровня будет иметь 12 ГБ памяти GDDR6, что, как утверждается, было продиктовано грядущей серией Radeon RX 6700 от AMD, которая, как ожидается, также будет иметь объем памяти 12 Гб.

Замыкает список графическая карта GeForce RTX 3050, единственная модель на базе GPU GA107. Эта карта будет иметь 2304 ядра CUDA и до 4 ГБ памяти GDDR6, но шина памяти будет ограничена всего 128 битами. Ожидается, что NVIDIA представит графические процессоры GA106 в январе, возможно, во время специальной трансляции GeForce 12 января.

реклама