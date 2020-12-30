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В последнее время сервис Epic Games Store стал для геймеров главным поставщиком бесплатных игровых раздач. В рамках рождественской распродажи они запустили акцию, в ходе которой отдают геймерам сразу 15 различных игр. Однако не только они привлекают внимание аудитории подобным образом. Цифровой магазин GOG.com тоже решил порадовать пользователей и запустил бесплатную раздачу шутера Metro: Last Light в ремастированной версии Redux.

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Для добавления игры на свой аккаунт нужно пройти по ссылке и нажать кнопку "забрать игру". Сама раздача приурочена к рождественской распродаже GOG и будет активна в течении следующих 48 часов.

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Metro: Last Light Redux - переиздание шутера 2013 года, получившего хвалебные отзывы игроков и критиков. Действие игры разворачивается в постапокалиптическом сеттинге, основном на романах Дмитрия Глуховского. Сюжет описывает жизнь людей, вынужденных ютиться на станциях московского метрополитена после ядерной войны. Главный герой путешествует между станциями в условиях назревающей гражданской войны.