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Одной из самых главных проблем геймпада PlayStation 4 была плохая поддержка драйверами. Для того чтобы заставить устройство работать на ПК необходимо было пользоваться кучей сторонних программ и устраивать ритуальные пляски с бубном, чтобы всё функционировало как надо. С контроллером нового поколения Sony решили исправить этот недостаток и активно работают над драйверами под сторонние системы.

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Ранее они уже добавили поддержку всех функций Dualsence в Steam, а теперь выпустили официальный драйвер для систем на операционной системе Linux. Этот драйвер полностью поддерживает ключевые функции контроллера PlayStation 5, включая тачпад, вибрацию и гироскоп в режимах соединения по USB и Bluetooth. Остаётся только дождаться поддержки таких возможностей как адаптивные курки и продвинутая тактильная отдача, которые будут реализованы позже.

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Для геймеров на Linux это означает возможность играть во все проекты для операционной системы с новым геймпадом Sony без использования дополнительных костылей.



