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В Steam добавили официальную поддержку всех функций геймпада PlayStation 5 DualSense

Теперь геймпад следующего поколения можно использовать как стандартное устройство контроля в Steam.
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Геймпад DualSense стал одним из самых главных козырей консоли нового поколения PlayStation 5. Он оснащён целым ворохом интересных идей и технологий, которые могут разнообразить игровой опыт и подарить геймерам новые ощущения. Но у обычного контроллера Xbox было перед ним одно неоспоримое преимущество: нативная поддержка в играх на ПК. 

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Контроллер предыдущего поколения Sony DualShock 4 был лишён этой простой функции и для нормального использования этого геймпада в ПК-проектах приходилось использовать дополнительный софт. Но с новым устройством ситуация оказалась куда лучше. Ещё месяц назад в бета-версии клиента Steam появилась предварительная поддержка DualSense, а новое обновление добавило в лаунчер полную поддержку всех функций контроллера на уровне Steam Input. 

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Теперь разработчики игр могут использовать такие особенности DualSense, как гироскоп, трекпад, адаптивные курки и продвинутую вибрацию в своих проектах, выпускаемых в Steam. Также эти функции можно использовать и для навигации в самом лаунчере.

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