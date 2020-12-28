Новый мод для Cyberpunk 2077 повышает производительность игры с включённой трассировкой лучей
Cyberpunk 2077 явно не первая игра в истории, вышедшая в не самом лучшем техническом состоянии. Сообщество ПК-игроков уже давно привыкло к подобным ситуациям и зачастую готово своими руками исправлять недостатки игры вместо создателей. Модер Romelsalwi выпустил мод, позволяющий оптимизировать некоторые скрытые настройки трассировки лучей в Cyberpunk 2077 и повысить тем самым производительность не сильно ухудшая качество графики и визуальных эффектов.
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Важно отметить, что эта модификация не является панацеей и для вменяемой производительности вам всё ещё понадобится видеокарта с достаточным количеством RT-ядер. Она предназначена для тех пользователей, которые имеют карты уровня RTX 2070 и хотят получить больше кадров и стабильности с включёнными функциями RT. Для установки мода необходимо скопировать файлы в папку \ Cyberpunk 2077 \ engine \ config \ platform \ pc.
При этом модификация полностью совместима с недавно выпущенным патчем 1.06, повышающим общую стабильность игры и исправляющим множество багов.
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