Цена Bitcoin пробила отметку в 25 000$ и продолжает расти - аналитики предсказывают цены до 400 000$
Главная криптовалюта продолжает своё впечатляющее ралли. Сегодня в ходе торгов на бирже Binance цена BTC преодолела очередную важную психологическую отметку в 25 000 долларов США, после чего устремилась вверх, почти достигнув 26 000$ (максимальная цена на данный момент составляет 25 945$).
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Кроме неё впечатляющие успех демонстрируют такие альткоины как Litecoin (плюс 10.95% стоимости за сутки), THETA (рост на 21.86% за последние 24 часа) и Bitcoin Cash (+4.79%). Вторая по значимости криптовалюта Ethereum тоже продемонстрировала позитивный настрой, прибавив за последние сутки 4.37% к своей стоимости.
При этом многие аналитики предсказывают дальнейший рост цены на эти активы. К примеру старший аналитик на рынках биржевых товаров Bloomberg Intelligence Майк Макглоун считает, что до конца года Bitcoin достигнет отметки в 28 000$. Но есть и куда более смелые прогнозы. Инвестиционный директор компании Guggenheim Partners Скотт Майнерд предсказывает активу невероятный рост до 400 000$.
Всё это может крайне негативно повлиять на рынок графических ускорителей, ведь если первая криптовалюта продолжит дорожать, то за ней следом будут расти и цены самых популярных альткоинов (Ethereum, Litecoin), для майнинга которых используются обычные пользовательские GPU.
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