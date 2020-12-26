Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Главная криптовалюта продолжает своё впечатляющее ралли. Сегодня в ходе торгов на бирже Binance цена BTC преодолела очередную важную психологическую отметку в 25 000 долларов США, после чего устремилась вверх, почти достигнув 26 000$ (максимальная цена на данный момент составляет 25 945$).

реклама

Кроме неё впечатляющие успех демонстрируют такие альткоины как Litecoin (плюс 10.95% стоимости за сутки), THETA (рост на 21.86% за последние 24 часа) и Bitcoin Cash (+4.79%). Вторая по значимости криптовалюта Ethereum тоже продемонстрировала позитивный настрой, прибавив за последние сутки 4.37% к своей стоимости.

При этом многие аналитики предсказывают дальнейший рост цены на эти активы. К примеру старший аналитик на рынках биржевых товаров Bloomberg Intelligence Майк Макглоун считает, что до конца года Bitcoin достигнет отметки в 28 000$. Но есть и куда более смелые прогнозы. Инвестиционный директор компании Guggenheim Partners Скотт Майнерд предсказывает активу невероятный рост до 400 000$.

анонсы и реклама ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке 3090 за 195 000р - смотри что за зверь! Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-] RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде

Всё это может крайне негативно повлиять на рынок графических ускорителей, ведь если первая криптовалюта продолжит дорожать, то за ней следом будут расти и цены самых популярных альткоинов (Ethereum, Litecoin), для майнинга которых используются обычные пользовательские GPU.