Сборка из RTX 3090 и Ryzen 5950X не потянула стабильные 60FPS в эмуляции God Of War 3 и Last Of Us
Разработчики эмулятора PlayStation 3 под названием RPCS3 за последние несколько лет проделали колоссальный объём работы, сделав играбельными более половины игр из библиотеки консоли. Но многие из самых значимых эксклюзивов PS3 всё ещё имеют статус Ingame, означающий не самое удовлетворительное качество эмуляции. Причём многие из этих игр не имеют особых проблем с вылетами и багами, а все проблемы заключаются в малой частоте кадров.
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Сами разработчики утверждают, что производительность сильно зависит от мощностей центрального процессора, установленного в пользовательской системе. Автор youtube-канала Bang4BuckPC Gamer решл проверить, какой результат в эмуляции покажет самый мощный на данный момент процессор десктопного сегмента, 16-ядерный монстр Ryzen 5950X. В паре с ним трудилась флагманская видеокарта RTX 3090.
Эту конфигурацию он протестировал в трёх популярных эксклюзивах PS3: The Last Of Us, Metal Gear Solid 4 и God Of War 3. Разрешение экрана было Ultra HD 4K (3840 × 2160), но стоит отметить, что основные требования эмулятор предъявляет именно к производительности центрального процессора. Обусловлено это спецификой железа оригинальной консоли.
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В результате Ryzen 5950X сумел обеспечить довольно скромные показатели FPS во всех трёх играх. В The Last Of Us фреймрейт колебался в районе 35-45 кадров с просадками до 25, но в некоторые моменты всё же поднимался до заветных 60. В God Of War 3 дела обстояли несколько лучше: счётчик кадров демонстрировал значения в 45-50 FPS. MGS4 работал в 30-40 FPS. При этом загруженность процессора редко превышала 20%, что может свидетельствовать о посредственной оптимизации RPCS3 под многопоток.
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