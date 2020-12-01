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Поколение видеокарт Nvidia RTX 2000 было не самым лучшим выбором с точки зрения стоимости. Модели этой линейки имели весьма кусающиеся ценники, что было обусловлено отсутствием серьёзной конкуренции со стороны AMD. Сейчас ситуация поменялась и карты семейства Radeon RX 6000 вернули интригу в противостояние AMD и Nvidia.

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Nvidia позиционирует RTX 3070 как аналог флагмана прошлого поколения с рекомендованной ценой 500$. Тесты показали правдивость слов маркетологов. Но сможет ли одолеть RTX 2080 Ti аналог 3070 от AMD? Авторы youtube-канала Benchmark решили ответить на этот вопрос, столкнув лбами Radeon RX 6800 и RTX 2080 Ti в 9 актуальных ААА-блокбастерах в разрешении 1440р.

Тестовый стенд состоял из процессора intel Core i9-10900K, материнской платы MSI MAG Z490 TOMAHAWK, 32GB ОЗУ DDR4 с частотой 3600MHz и таймингами CL16.

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В итоге в большинстве протестированных игр флагман, ещё год назад продававшийся по цене 1200$, не смог составить конкуренцию предтоповому решению от AMD. Были конечно игры, в которых GPU шли ноздря в ноздрю (Red Dead Redemption 2, Resident Evil 3 Remake), но общее отставание RTX 2080 Ti составило 10-15%.

Да, сейчас видеокарты RX 6000 имеют серьёзные проблемы с поставками и доступностью, но дефицит рано или поздно закончится, и тогда Radeon RX 6800 будет отличным вариантом для сборки ПК предтопового класса, способного без проблем обойти по производительности консоли следующего поколения.