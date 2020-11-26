Last of Us II стала игрой года по версии Golden Joystick Awards, а RTX 3080 - лучшим оборудованием
The Last of Us Part II стала одной из самых противоречивых игр в истории индустрии, разделив сообщество на два непримиримых лагеря. Часть людей искренне ненавидит игру и изрыгает проклятия в адрес разработчиков и лично Нила Дракмана, а другая часть аудитории столь же фанатично восхваляет результат трудов Naughty Dog, называя Last of Us II главной игрой поколения.
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Но такой неоднозначный приём игра получила среди обычных игроков, а вот представители прессы были от игры в полном восторге. В результате игра смогла получить пять наград престижной премии Golden Joystick Awards, одержав победу в номинациях «Лучшее повествование», «Лучший визуальный дизайн», «Лучшее аудио», «Игра года для PlayStation» и «Лучшая игра года». А в довершение к этому сами разработчики из Naughty Dog получили награду в номинации «Студия года».
Лучшей независимой игрой года был назван rouglike Hades, звания главной игры для Xbox удостоилась Ori and the Will of the Wisps, а лучшей игрой для ПК стала Death Stranding. Самой ожидаемой игрой ближайшего будущего был назван сиквел God of War с подзаголовком Ragnarok .
В категории лучшее игровое оборудование одержала победу видеокарта GeForce RTX 3080 от Nvidia, но список её конкурентов в этом году был весьма скромным и состоял из гарнитуры Oculus Quest 2 VR, консоли PC Engine Mini и джойстика TCA Sidestick Airbus Edition. Серьёзные конкуренты в лице Xbox Series X или PlayStation 5 в этой гонке не участвовали.
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