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Gamers Nexus назвал самые лучшие и худшие процессоры 2020

Изучаем список лучших CPU от одного из наиболее авторитетных Youtube-каналов.
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2020 год движется к своему завершению, и все важные релизы на рынке центральных процессоров уже состоялись. Авторы популярного Youtube-канала Gamers Nexus решили подвести итоги года, составив список самых лучших и худших процессоров, выходивших в 2020. Предлагаю ознакомиться с победителями.

Лучший из лучших

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Эта номинация подразумевает самый сбалансированный и эффективный CPU, способный выполнять любые задачи и быть привлекательным по цене. И победу в этом году одержал Ryzen 5 5600х, обеспечивающий пользователю отличную производительность в играх и рабочих задачах за вполне привлекательные 300$.

Лучший процессор для малого бизнеса, хобби и увлечений

Процессор этой категории должен давать своему пользователю наилучшую рабочую производительность за минимальную цену. При этом ему желательно иметь приличные игровые возможности. И этим критериям соответствует флагманский 16-ядерник Ryzen 9 5950x, который стоит значительно меньше 24-ядерного Threadripper 3960X, но способен демонстрировать схожую производительность в рабочих задачах.

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Лучший выбор для геймеров

По мнению GN лучшую игровую производительность за меньшие деньги предоставляет всё тот же Ryzen 5 5600х. Intel всё ещё может потягаться с ним за счёт меньшей цены на свой Core i5-10600k, но решение от AMD даёт больше FPS и может быть установлено в старые материнские платы на чипсете В450, что делает его более выгодным в финансовом плане.

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А более бюджетным вариантом был назван Ryzen 3 3300х, который был способен  выдать максимальную игровую производительность за довольно небольшие деньги (вот только  в свободной продаже его сейчас не найти).

Лучший процессор для Read Dead Redemption 2 на средних настройках в разрешении 1080р

Шутливая номинация, цель которой - зафиксировать лидерство Core i5-10600k над аналогами от AMD в этой конкретной игре с именно этими настройками графики.

Самый универсальный процессор

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Если вам нужен CPU сразу для работы, игр и стриминга, а бюджет позволяет траты в пределах 500$, то Ryzen 9 5900x станет самым разумным выбором. Он с лёгкостью сможет удовлетворить все ваши запросы.

Наибольшее удовольствие от процесса разгона

Специфическая номинация для любителей оверклокинга. Несмотря на то, что чипы Intel уже не являются безоговорочными лидерами рынка, им всё ещё есть что предложить хардкорным фанатам разгона. Более сложный и увлекательный процесс тюнинга Intel i9-10900k, дающий пользователю больше инструментов контроля и позволяющий добиться куда больших результатов по сравнению с решениями от AMD - выбор истинного оверклокера.     

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Лучший вариант для создания рабочей станции

В этой категории по-прежнему всё без изменений и безраздельное властвование  Threadripper 3970x и 3990x попросту некому оспорить.

Худшие процессоры года

Здесь перечислены главные разочарования прошедшего года. По мнению GN звания "провал года" удостаивается Intel Core i5-10400 за невозможность разгона памяти выше 2666 MHz на материнских платах с чипсетами H410 и B460, а также невозможность разгона самого процессора даже на Z490-чипсете.

Другим разочарованием года стала целая линейка процессоров от AMD под кодовым названием Matisse Refresh. Семейство Ryzen 3000XT не дали пользователям никаких серьёзных улучшений, но при этом стали стоить дороже своих прямых предшественников.  


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core i5-10600k ryzen 9 5950x core i5-10900k ryzen 5 5600х
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