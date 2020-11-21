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Разработчики эмулятора PlayStation 3 RPCS3 продолжают радовать аудиторию своими успехами. Свежая ревизия программы смогла избавить пользователей от одной неприятной особенности эмуляции, которая заключалась в очень долгой компиляции шейдерного кэша. На практике это приводило к отсутствующим текстурам, непрогруженным декорациям и глючащим моделям персонажей, что выглядело очень неприятно и ломало погружение в мир игры.

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Новое обновление от разработчика kd-11 позволило задействовать все преимущества многопоточных процессоров, используя для компиляции все доступные потоки. Это позволило увеличить скорость компиляции кэша в несколько раз по сравнению с предыдущими ревизиями эмулятора. При этом, описанные улучшения смогут увидеть все пользователи процессоров, оснащённых технологиями Simultaneous Multithreading от AMD или Hyper-threading от Intel, а для работы нововведений хватит даже 4-поточных CPU.

Всё это ещё сильнее приближает разработчиков к идеальной эмуляции этой ретро-консоли, а пользователям даёт более качественный игровой опыт при запуске игр через RPCS3.